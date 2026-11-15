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Раница за 72 часа: Какво трябва да подготвим при бедствие или извънредна ситуация

Раница за 72 часа: Какво трябва да подготвим при бедствие или извънредна ситуация

Европейската комисия препоръчва запас от най-необходимото за три дни, а от БЧК съветват всяко семейство да има и план за действие

Всеки гражданин трябва да бъде подготвен да посрещне първите 72 часа при бедствие или извънредна ситуация. Това препоръчва Европейската комисия, като призовава домакинствата да разполагат с най-необходимите запаси и предварително подготвена раница за евакуация.

В Северозападна България обаче хората отдавна разчитат на традиционен начин за подготовка - пълни мазета с консервирани храни, брашно и дърва за отопление.

Лена от монтанското село Стубел разказва пред NOVA, че семейството ѝ разполага със запаси, които могат да стигнат до пролетта.

"И кисели краставички, и пюрета, и лютеници, и чушки, и какви ли не неща, а в другото мазе има два бидона с вино", споделя тя.

От Българския червен кръст обаче напомнят, че запасите у дома не са достатъчни, ако се наложи спешна евакуация. Затова всяко семейство трябва да разполага с предварително подготвена раница, поставена на леснодостъпно място.

"Желателно е в дома да имаме допълнителен запас от храни, които са предимно сухи с голям срок на годност, отделно кибрит, свещи, батерии, фенер, аптечка за първа помощ", обясни Галя Рангелова от БЧК - Монтана.

За раницата при евакуация са подходящи питейна вода, трайна храна, лични лекарства, аптечка, фенерче, резервни батерии, документи, топли дрехи и зарядно устройство. Необходимото количество трябва да бъде съобразено с броя и нуждите на членовете на семейството.

Експертите подчертават и значението на семейния план за действие при бедствие. Всеки трябва да знае къде да потърси близките си, ако комуникациите бъдат прекъснати.

"Много важно е хората да знаят мобилни номера наизуст, да имат план за бедствие къде евентуално, ако се е разпиляло семейството, би било редно да се срещнат", посочи Рангелова.

От БЧК съветват подготовката да бъде направена предварително, а не едва когато възникне опасност.

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