Раница за 72 часа: Какво трябва да подготвим при бедствие или извънредна ситуация

Всеки гражданин трябва да бъде подготвен да посрещне първите 72 часа при бедствие или извънредна ситуация. Това препоръчва Европейската комисия, като призовава домакинствата да разполагат с най-необходимите запаси и предварително подготвена раница за евакуация.

В Северозападна България обаче хората отдавна разчитат на традиционен начин за подготовка - пълни мазета с консервирани храни, брашно и дърва за отопление.

Лена от монтанското село Стубел разказва пред NOVA, че семейството ѝ разполага със запаси, които могат да стигнат до пролетта.

"И кисели краставички, и пюрета, и лютеници, и чушки, и какви ли не неща, а в другото мазе има два бидона с вино", споделя тя.

От Българския червен кръст обаче напомнят, че запасите у дома не са достатъчни, ако се наложи спешна евакуация. Затова всяко семейство трябва да разполага с предварително подготвена раница, поставена на леснодостъпно място.

"Желателно е в дома да имаме допълнителен запас от храни, които са предимно сухи с голям срок на годност, отделно кибрит, свещи, батерии, фенер, аптечка за първа помощ", обясни Галя Рангелова от БЧК - Монтана.

За раницата при евакуация са подходящи питейна вода, трайна храна, лични лекарства, аптечка, фенерче, резервни батерии, документи, топли дрехи и зарядно устройство. Необходимото количество трябва да бъде съобразено с броя и нуждите на членовете на семейството.

Експертите подчертават и значението на семейния план за действие при бедствие. Всеки трябва да знае къде да потърси близките си, ако комуникациите бъдат прекъснати.

"Много важно е хората да знаят мобилни номера наизуст, да имат план за бедствие къде евентуално, ако се е разпиляло семейството, би било редно да се срещнат", посочи Рангелова.

От БЧК съветват подготовката да бъде направена предварително, а не едва когато възникне опасност.