По коя телевизия да гледаме мегасблъсъка Испания - Англия

Испания и Англия се изправят една срещу друга в голямото дерби от последния кръг на груповата фаза в Лигата на нациите. Двубоят обещава сериозно зрелище, тъй като противопоставя актуалния световен шампион срещу носителя на бронзовите медали.

Тухел: Мач срещу Испания е най-големият тест във футбола

Двата отбора вече са си осигурили класиране за четвъртфиналите в Лигата на нациите, но ще спорят за първото място в група А3. Испанците имат предимство след победата с 3:2 в първия мач на „Уембли“. Англия ще търси реванш на испанска земя, докато европейският шампион ще се опита да затвърди превъзходството си над един от основните си конкуренти на континента.

Срещата между двата европейски гранда е насрочена за неделя, 15 ноември, от 21:45 часа българско време. Домакин на сблъсъка ще бъде стадион „Метрополитано“ в Мадрид. Добрата новина за зрителите у нас е, че мачът ще бъде излъчван пряко по Diema Sport 3. Срещата ще може да бъде проследена и онлайн чрез платформата Play Diema Xtra за абонатите на услугата.