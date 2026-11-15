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Жельо Бойчев от КЗК: Доставчици на "Кауфланд" продавали под себестойност, установихме три нарушения

Жельо Бойчев от КЗК: Доставчици на "Кауфланд" продавали под себестойност, установихме три нарушения
БТА

Членът на КЗК обясни причините за санкцията от близо 76 млн. евро и посочи, че търговската верига е оказвала икономически натиск върху производителите

Три нелоялни търговски практики са в основата на наложената на "Кауфланд" санкция от близо 76 млн. евро. Това обясни членът на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Жельо Бойчев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му секторният анализ на пазара на хранителни продукти е показал несправедливо разпределение на добавената стойност по веригата, при което икономическата полза се насочва към търговеца за сметка на производителите и доставчиците.

"При някои продукти се стига до продажба под себестойност. Българските доставчици работят нерентабилно и не може да се постигне устойчивост на производството", заяви Бойчев.

Първото установено нарушение е свързано с ежегодните преговори за намаляване на доставните цени. Според КЗК постигнатите намаления са били прилагани със задна дата, докато крайните цени за потребителите са продължавали да растат.

Второто нарушение засяга промяна в начина на ценообразуване. Вместо отделни договори за маркетинг, реклама, промоции и логистика, стойността на тези услуги е била приспадана директно от доставните цени. Така според регулатора веригата е получавала постоянно намаление за сметка на доставчиците.

Третата практика е свързана със забавяне на исканията на производителите за увеличение на доставните цени.

"Започва бавене на решението, искане на аргументация, за да не се стигне до увеличение на цената или то да стане много по-късно", обясни Бойчев.

Той подчерта, че европейското законодателство изисква равнопоставеност между търговците и доставчиците, като икономически по-силната страна не трябва да злоупотребява с положението си.

Бойчев уточни, че санкцията е определена по законова методика и подлежи на съдебен контрол. След решението КЗК е уведомила и европейските органи по конкуренция.

"България е правова държава. Има аргументи, факти и доказателства и съдът се произнася по тях", заяви членът на комисията.

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