Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Историческа промяна в Манчестър Юнайтед: жена влиза в щаба на първия отбор

Историческа промяна в Манчестър Юнайтед: жена влиза в щаба на първия отбор
Facebook/ Manchester United

Силвия Туя Виняс се очаква да пристигне на „Олд Трафорд“ заедно с екипа на Маурисио Почетино

Манчестър Юнайтед се готви за историческа промяна в треньорския си щаб. Испанката Силвия Туя Виняс се очаква да се присъедини към екипа на новия наставник Маурисио Почетино и да стане първата жена, работила в щаба на първия мъжки отбор на клуба.

Според информация на The Guardian Туя Виняс ще пристигне в Манчестър заедно с още четирима специалисти от екипа на Почетино в националния отбор на САЩ. Сред тях са помощник-треньорът Хесус Перес, треньорът Мигел Д'Агостино, специалистът по вратарите Тони Хименес и Себастиано Почетино, който работи в областта на спортната наука и физическата подготовка.

Туя Виняс се присъедини към щаба на американския национален тим през октомври 2024 г. Преди това е работила във физическата подготовка на женския състав на Леванте.

Почетино започва работа в Манчестър Юнайтед на 18 ноември. Първият сериозен тест пред новия му екип се очаква да бъде гостуването на Ливърпул на „Анфийлд“ на 22 ноември.

Още по темата

Мрачна прогноза за Почетино: Няма да издържи и 18 месеца в Манчестър Юнайтед

Мрачна прогноза за Почетино: Няма да издържи и 18 месеца в Манчестър Юнайтед

Почетино се разплака, след като подписа с Манчестър Юнайтед

Почетино се разплака, след като подписа с Манчестър Юнайтед

Майкъл Карик се сбогува с Манчестър Юнайтед и благодари на феновете

Майкъл Карик се сбогува с Манчестър Юнайтед и благодари на феновете

Почетино подписа с Манчестър Юнайтед

Почетино подписа с Манчестър Юнайтед

Сътресенията в Манчестър Юнайтед продължават: Бруно Фернандеш отказа нов договор

Сътресенията в Манчестър Юнайтед продължават: Бруно Фернандеш отказа нов договор

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Селекционерът на Естония очаква различна България след смяната на треньора

Селекционерът на Естония очаква различна България след смяната на треньора

Португалия загуби трима за последния си мач в Лигата на нациите

Португалия загуби трима за последния си мач в Лигата на нациите

Бразилия отказа да освободи Рафиня след червения му картон

Бразилия отказа да освободи Рафиня след червения му картон

По коя телевизия да гледаме мегасблъсъка Испания - Англия

По коя телевизия да гледаме мегасблъсъка Испания - Англия

Алберт Попов с първи точки за сезона в Световната купа по ски

Алберт Попов с първи точки за сезона в Световната купа по ски

Водещи

Дронове удариха три търговски кораба край румънския канал Сулина в Черно море

Дронове удариха три търговски кораба край румънския канал Сулина в Черно море

  • Преди 11 минути
Николай Нанков: При ГЕРБ километър магистрала струваше 6 млн. евро, сега е 40 млн. евро

Николай Нанков: При ГЕРБ километър магистрала струваше 6 млн. евро, сега е 40 млн. евро

  • Преди 15 минути
Трамваи се удариха в столичния квартал "Триъгълника"

Трамваи се удариха в столичния квартал "Триъгълника"

Над 2200 мигранти достигнаха Канарските острови с лодки от Западна Африка

Над 2200 мигранти достигнаха Канарските острови с лодки от Западна Африка

  • Преди 30 минути
Установиха и глобиха турски шофьор, повредил арката на "Калето" в Мездра

Установиха и глобиха турски шофьор, повредил арката на "Калето" в Мездра

  • Преди 32 минути
Селекционерът на Естония очаква различна България след смяната на треньора

Селекционерът на Естония очаква различна България след смяната на треньора

  • Преди 38 минути
Бюджет 2027 влиза в Министерския съвет: Кабинетът заседава от 8:00 часа

Бюджет 2027 влиза в Министерския съвет: Кабинетът заседава от 8:00 часа

  • Преди 46 минути
Урок по пътна безопасност и молитва за жертвите на катастрофи в София

Урок по пътна безопасност и молитва за жертвите на катастрофи в София

  • Преди 51 минути
Лавров: Всички оцениха положително преговорите в Абу Даби, освен Зеленски

Лавров: Всички оцениха положително преговорите в Абу Даби, освен Зеленски

  • Преди 56 минути
Португалия загуби трима за последния си мач в Лигата на нациите

Португалия загуби трима за последния си мач в Лигата на нациите

  • Преди 60 минути
Бразилия отказа да освободи Рафиня след червения му картон

Бразилия отказа да освободи Рафиня след червения му картон

  • Преди 1 час
Десетки пожари в страната за ден: Един пострадал и 92 спасителни операции

Десетки пожари в страната за ден: Един пострадал и 92 спасителни операции

  • Преди 1 час
Мая Манолова: Шефовете на търговските вериги се самозабравиха

Мая Манолова: Шефовете на търговските вериги се самозабравиха

  • Преди 1 час
ДАНС отрече обвиненията за натиск върху Ива Михайлова: Не сме оказвали никакво въздействие

ДАНС отрече обвиненията за натиск върху Ива Михайлова: Не сме оказвали никакво въздействие

  • Преди 1 час
Месец след обещанието за ремонт: Нов сигнал за опасните фуги на Околовръстното

Месец след обещанието за ремонт: Нов сигнал за опасните фуги на Околовръстното