Историческа промяна в Манчестър Юнайтед: жена влиза в щаба на първия отбор

Манчестър Юнайтед се готви за историческа промяна в треньорския си щаб. Испанката Силвия Туя Виняс се очаква да се присъедини към екипа на новия наставник Маурисио Почетино и да стане първата жена, работила в щаба на първия мъжки отбор на клуба.

Според информация на The Guardian Туя Виняс ще пристигне в Манчестър заедно с още четирима специалисти от екипа на Почетино в националния отбор на САЩ. Сред тях са помощник-треньорът Хесус Перес, треньорът Мигел Д'Агостино, специалистът по вратарите Тони Хименес и Себастиано Почетино, който работи в областта на спортната наука и физическата подготовка.

Туя Виняс се присъедини към щаба на американския национален тим през октомври 2024 г. Преди това е работила във физическата подготовка на женския състав на Леванте.

Почетино започва работа в Манчестър Юнайтед на 18 ноември. Първият сериозен тест пред новия му екип се очаква да бъде гостуването на Ливърпул на „Анфийлд“ на 22 ноември.