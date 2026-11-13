Почетино подписа с Манчестър Юнайтед

Маурисио Почетино е подписал договора си с Манчестър Юнайтед, съобщава Флориан Плетенберг. Неговият срок ще бъде до лятото на 2029 година.

Аржентинецът ще замени Майкъл Карик начело на английския гранд. Бившият халф беше уволнен в четвъртък.

Почетино ще остане начело на САЩ за мачовете от четвъртфиналите в Лига на нациите на КОНКАКАФ срещу Хаити, след което ще пътува до Англия. Той ще води отбора срещу Ливърпул при подновяването на Висшата лига след международната пауза.

Манчестър Юнайтед ще плати 9 млн. долара на американската футболна федерация, за да ангажира Почетино. Толкова е откупната клауза в договора му.