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Даниел Боримиров остава изпълнителен директор на Левски и при новото ръководство

Даниел Боримиров остава изпълнителен директор на Левски и при новото ръководство
Facebook/ PFC Levski

Фелипе Берлинер ще е председател на Съвета на директорите

Даниел Боримиров ще остане изпълнителен директор на Левски и при новото ръководство на клуба. Председател на новоизбрания Съвет на директорите ще бъде Фелипе Берлинер

Това става ясно от справка на документите, приложени към подаденото от клуба заявление до Търговския регистър за вписване на промените в управата и изменения устав, гласувани на последното Общо събрание на акционерите. 

Останалите членове на Съвета на директорите са Матю Чери, бившият халф и шеф в Арсенал Еду Гаспар и бившият вицепрезидент на Фламенго Клаудио Правковник

Очаква се Агенцията по вписванията да се произнесе по заявлението в началото на декември. 

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