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Левски следи ситуацията с национал

Левски следи ситуацията с национал
facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL

"Сините" имат интерес към Мартин Георгиев

Левски следи ситуацията с национала Мартин Георгиев, съобщава "Тема спорт". Защитникът в момента е част от гръцкия АЕК Атина. Местните медии вече обявиха, че "двуглавите орли" ще се опитат да го продадат или пратят под наем през зимата. 

Георгиев рядко играе за "двуглавите орли", където конкуренцията в центъра на отбраната и на десния бек е голяма. През този сезон защитникът е бил на терена в едва 2 шампионатни мача. В тях е престоял на терена само 48 минути. Той получава шанс за Купата на Гърция. В този турнир изигра два пълни двубоя. 

Мартин Георгиев беше привлечен в АЕК от Славия в началото на годината. По-рано в кариерата си той бе и част от школата на Барселона – през сезон 2022/23, но от там се завърна при белите от „Овча купел“.

През лятото в Левски дойде Марко Груич, който преди това беше освободен от АЕК. Двата отбора се срещнаха и в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионска лига. Георгиев остана неизползвана резерва и в двата мача.

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