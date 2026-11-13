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Черно море стартира благотворителна кампания в подкрепа на бивш свой футболист

Черно море стартира благотворителна кампания в подкрепа на бивш свой футболист
Facebook/ ПФК Черно море

Юли Нейчев има нужда от помощ

Черно море стартира благотворителна кампания в подкрепа на бившия играч на отбора Юли Нейчев, който страда от онкологично заболяване, съобщиха от клуба.

Бившият нападател Нейчев има 157 изиграни мача и 26 гола с екипа на тима в три периода - 1988-1991, 1995-1998 и 1998-1999. Играл е още в Локомотив (Пловдив), Ботев (Нови Пазар), Приморец (Аксаково) и в украинския Нива (Тернопил). 

След края на кариерата си през 2001 година той е селекционер на ФК МАГ – първия шампион на България по футзал, след което работи като наставник на третодивизионния Белослав, а в периода 2004-2006 година е треньор в ДЮШ на Черно море.

„Днес се обръщаме към вас с молба за подкрепа към един човек, който е част от историята на ПФК Черно море – нашият бивш футболист Юли Нейчев.
В едни от най-трудните години за клуба през 90-те той носеше със сърце и отдаденост „зелено-бялата“ фланелка, защитавайки честта на Черно море на терена. Днес Юли е изправен пред най-важния мач в живота си – битката с тежко онкологично заболяване.

На 55 години, съпруг и баща, той се бори с рядък и изключително агресивен злокачествен тумор, който вече е дал метастази. Въпреки тежката диагноза, надежда има. След първия курс химиотерапия туморните маркери са спаднали с над 94 процента, а лекарите виждат реална възможност лечението да даде резултат. Предстоят обаче нови химиотерапии, лъчетерапия и продължителен болничен престой, чието финансиране надхвърля възможностите на неговото семейство.

Затова ПФК Черно море призовава всички свои привърженици, ветерани, партньори и приятели да се включат в кампанията за набиране на средства за лечението на Юли Нейчев. Всяко дарение, независимо от размера му, е помощ. Всяко споделяне е крачка към това историята му да достигне до повече хора.

Обръщаме се и към цялата футболна общност в България. Призоваваме клубовете, футболистите, треньорите, ветераните и фенските организации на всички отбори да се присъединят към тази кауза. На терена сме съперници, но когато става дума за човешки живот, всички сме един отбор.

Нека покажем, че българският футбол помни своите хора. Нека докажем, че зад всеки футболист стои общност, която не го изоставя в най-трудните моменти. Нека заедно помогнем на Юли да продължи битката и да се върне у дома при своето семейство.

Днес Юли се нуждае от нашата подкрепа. Нека бъдем до него така, както той беше до своя клуб и своите съотборници.

Добавяме и дарителската сметка за всички, които искат да помогнат:
BGO4BUIN95611000740998
Bic code: BUINGSF
Получател: Павел Андреев
Основание: Юлиян Нейчев“, се казва в публикацията на Черно море във Фейсбук.

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