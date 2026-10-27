Илиан Илиев: Трябваха ни трите точки

Наставникът на Черно море Илиан Илиев беше доволен от победата с 2:0 над Септември София у дома. Успехът помогна на "моряците" да отлепят от дъното на Първа лига.

„Доволни сме, трябваха ни трите точки. Направихме много добро първо полувреме. Второто полувреме не трябваше да допускаме толкова ситуации. Трябваше да сме подредени по-добре. Късметът малко ни помогна. Не се играе лесно, когато трябва да победиш на всяка цена. Поздравления за усилията и трите точки", започна Илиев.

"При едно центриране всичко може да се случи. За да искаме да излизаме от тази ситуация, трябва да се представяме по-добре в защита. Имаме достатъчно качества, за да преодолеем това напрежение. Второто полувреме Септември рискува и прати много хора в предни позиции", каза още опитният специалист.

"Неприятно е това, което се случва около отбора и клуба. Искаме с нашите резултати да тушираме това напрежение. За никой не е приятно това да се случва след години на успехи“, завърши Илиан Илиев.