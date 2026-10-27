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Елена Бинева се сбогува с баща си: Завинаги ще ни липсваш

Елена Бинева се сбогува с баща си: Завинаги ще ни липсваш
Facebook/elena_bineva

Световната и европейска шампионка по художествена гимнастика отправи емоционално послание след смъртта на Слави Бинев

Елена Бинева се сбогува с баща си Слави Бинев с послание, публикувано в социалните мрежи. Бившата състезателка от националния ансамбъл по художествена гимнастика сподели мъката си и разказа как ще го помни семейството му.

Бинев беше убит на 24 октомври в дома си в София.

„Опустошително е, че ни напусна толкова рано. Той беше боец, но този път дори не получи шанс да се бори“, написа Елена.

Тя сподели, че баща ѝ се е гордеел със семейството си и е празнувал всяко негово постижение, независимо колко голямо или малко е то.

„Той не беше перфектен - никой не е, но беше наш баща. Винаги искаше да бъдем най-добрите версии на себе си. Той беше издръжлив и силен, но дълбоко в себе си беше едно голямо плюшено мече, пълно с толкова много любов“, написа Бинева.

Световната и европейска шампионка обеща семейството да остане заедно и да сбъдне желанието му да бъде сплотено.

„Обещаваме ти, че никога няма да те разочароваме и че винаги ще бъдем един до друг, превръщайки се в семейство, по-силно от всякога, точно както винаги си искал да бъдем.“

Елена завърши посланието си с думите: „Толкова много ни липсваш. Обичам те винаги и завинаги, твоето малко мече.“

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