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Синът на Уейн Рууни вкара четири гола при разгром на Манчестър Юнайтед

Синът на Уейн Рууни вкара четири гола при разгром на Манчестър Юнайтед
Facebook/ Manchester United

Кай Рууни беше големият герой за юношите на „червените дяволи“ при победата с 6:0 над Бърнли

Кай Рууни впечатли с четири попадения за Манчестър Юнайтед до 18 години при разгромния успех с 6:0 като гост на Бърнли. Срещата беше от северната група на Висшата лига за юноши.

16-годишният син на легендата Уейн Рууни откри резултата през първото полувреме, а след почивката добави още три гола. Той се разписа от дузпа, с глава и с удар с десния крак, за да изведе тима си напред с 4:0.

Младите футболисти на Юнайтед, водени от Дарън Флетчър, продължиха да доминират и до края на срещата. Жауме Камачо и Ноа Аджайи също се записаха сред голмайсторите, оформяйки крайното 6:0.

Това беше втори пореден мач с шест попадения за юношите на „червените дяволи“. В предишния си двубой те победиха Ливърпул с 6:3, като тогава Камачо отбеляза четири гола.

Кай вече направи и дебют за отбора на Манчестър Юнайтед до 21 години. Баща му Уейн остава голмайстор номер 1 в историята на клуба с 253 попадения за първия състав.

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