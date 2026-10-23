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Рууни нападна играчите на Манчестър Юнайтед: Егоисти са и се държат като бебета

Рууни нападна играчите на Манчестър Юнайтед: Егоисти са и се държат като бебета
АП/БТА

Легендата на клуба обвини футболистите, че отказват да поемат отговорност за кризата.

Уейн Рууни отправи унищожителни критики към играчите на Манчестър Юнайтед след тежката загуба с 1:4 от Комо в Шампионската лига. Голмайстор №1 в историята на клуба ги определи като „егоисти“ и ги обвини, че прехвърлят вината върху всички останали.

Коментарът му дойде, след като капитанът Бруно Фернандеш постави под въпрос тактиката на треньорския щаб. Португалецът заяви, че отборът не е пресирал достатъчно и е изпаднал в настроение на обреченост след ранното попадение на Комо.

„Може да се спори дали Бруно е прав, но на терена трябва да се поема отговорност. Като група футболисти сте длъжни да го направите“, заяви Рууни в подкаста „Юнайтед Стенд“.

Бившият нападател припомни и критиките на Лисандро Мартинес към клубното ръководство след поражението с 0:2 от Атлетико Мадрид. Според него подобни публични изказвания могат да разединят съблекалнята.

„Когато Мартинес каза тези думи, си помислих, че това е абсолютен кошмар, защото ще разкъса съблекалнята. Сега виждаме същото с Бруно, а скоро ще го видим и при други играчи, защото те не искат да поемат отговорност“, допълни Рууни.

Легендата на „червените дяволи“ беше още по-остър в оценката си за отношението на футболистите.

„Тези играчи са егоисти. Не ги е грижа за съотборниците, мениджъра, щаба или феновете - мислят единствено за себе си. Ако не получат това, което смятат, че им се полага, се държат като бебета, цупят се и обвиняват всички освен себе си“, каза той.

Напрежението около Майкъл Карик продължава да нараства. Манчестър Юнайтед няма победа в седем поредни мача във всички турнири, заема 20-ото място в Шампионската лига и е 13-и във Висшата лига.

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