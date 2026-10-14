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Лудогорец пред Манчестър Юнайтед в значима класация

Лудогорец пред Манчестър Юнайтед в значима класация
БТА

Айнтрахт Франкфурт е най-успешният клуб по увеличаването на трансферната стойност на играчите

Айнтрахт Франкфурт е клубът, който най-успешно е увеличил стойността на привлечените си футболисти през последните пет години, показва анализ на Международния център за спортни изследвания (CIES). Лудогорец е лидер по този показател в Първа лига и единственият български представител сред първите 200 отбора в света.

Изследването обхваща клубове от повече от 50 първенства и включва само футболисти, привлечени извън собствените академии. Анализирани са отбори с трансферен обем от поне 50 милиона евро за разглеждания период.

При вече продадените играчи CIES сравнява платената и получената трансферна сума. При футболистите, които все още са собственост на съответния клуб, се отчита разликата между покупната цена и актуалната прогнозна пазарна стойност.

Лудогорец заема 187-о място в света с общо увеличение от 27 милиона евро. От тази сума 12 милиона са реализирана добавена стойност от футболисти, които вече са продадени, а останалите 15 милиона идват от поскъпването на играчи, които продължават да принадлежат на разградския клуб.

Общият трансферен обем на Лудогорец за периода е 79 милиона евро. Данните показват, че клубът не само купува и продава активно, но и успява да повишава стойността на привлечените футболисти.

Най-успешната сделка на българския шампион през разглеждания период е свързана с Игор Тиаго. Нападателят беше привлечен от Крузейро през февруари 2022 година за 1,32 милиона евро.

През юли 2023 година Лудогорец го продаде на Брюж за 8 милиона евро. Година по-късно белгийският клуб го трансферира в Брентфорд за 33 милиона, а разградчани получиха още 3 милиона евро заради договорена клауза.

Така общите приходи на Лудогорец от бразилеца достигнаха 11 милиона евро, а печалбата спрямо първоначално платената сума е 9,68 милиона.

Сред успешните сделки е и тази с Якуб Пьотровски. Полският национал беше купен от Фортуна Дюселдорф през юли 2022 година за 1,3 милиона евро, а през август 2025-а премина в Удинезе за 3 милиона. Разликата в полза на Лудогорец е 1,7 милиона евро.

В световен мащаб класацията се оглавява от Айнтрахт Франкфурт с положителен баланс от 527 милиона евро. Германският клуб е реализирал 293 милиона чрез продажби, а още 234 милиона представляват увеличената стойност на футболисти, които все още са негова собственост.

Само на един милион зад Айнтрахт е Реал Мадрид. Испанският гранд има положителен баланс от 526 милиона евро, но почти цялата добавена стойност все още не е превърната в приходи от трансфери.

Само 27 милиона евро идват от приключени сделки, докато останалите 499 милиона са разликата между платеното за настоящите играчи и актуалната им оценка. Сред най-силните примери са Килиан Мбапе, привлечен като свободен агент и оценяван на над 160 милиона евро, и Арда Гюлер, чиято стойност е нараснала от около 30 на 125 милиона.

Пари Сен Жермен е трети с 490 милиона евро добавена стойност. Бенфика и Манчестър Сити допълват първата петица, макар да следват различни модели на работа - португалците разчитат основно на развитие и последваща продажба, докато при европейските грандове голяма част от поскъпването идва от настоящите им състави.

В другия край на класацията е Ал Хилал. Привлечените от саудитския клуб футболисти са загубили общо 502 милиона евро от стойността си.

Манчестър Юнайтед е с втория най-лош показател в света и най-слабия сред европейските клубове. Новите попълнения на английския гранд са се обезценили с общо 405 милиона евро.

Тези суми не представляват чисти счетоводни загуби. Те съчетават разликите при вече осъществени продажби и промяната в прогнозната стойност на играчите, които все още имат договори със съответния клуб.

Класацията показва, че големият бюджет не гарантира успешна трансферна политика. Решаващи са правилният подбор, развитието на футболистите и моментът, в който клубът решава да ги продаде.

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