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Лудогорец помете Арда с пет гола в повторния дебют на Йовичевич

Лудогорец помете Арда с пет гола в повторния дебют на Йовичевич
Facebook/PFC Ludogorets 1945

„Орлите“ се възползваха от ранния червен картон на Георги Николов и постигнаха убедителен успех с 5:0 в Разград

Лудогорец разгроми Арда с 5:0 на „Хювефарма Арена“ в последния мач от 11-ия кръг на Първа лига. Кърджалийци останаха с човек по-малко още през първото полувреме, а шампионите се възползваха и решиха двубоя с три гола преди почивката.

Гостите създадоха първата опасност в 11-ата минута, когато Хендрик Бонман спаси силен удар на Димитър Велковски. Седем минути по-късно Лудогорец поведе - Руан Круз изведе Кайо Видал зад защитата, а крилото преодоля технично Анатолий Господинов.

Ключовият момент настъпи след половин час игра. Георги Николов реагира на задържане от Хосам Абделмагид и удари защитника, заради което получи директен червен картон.

Лудогорец удвои аванса си в 44-ата минута. Руан Круз записа втората си асистенция, а Бърнард Текпетей се разписа с мощен удар и помощта на напречната греда. В добавеното време Текпетей стреля от пряк свободен удар, топката рикошира във Виктор Попов и влезе за 3:0.

След почивката Руан Круз добави четвърти гол. Бразилецът получи подаване от Агибу Камара, освободи се от защитник и след рикошет изпрати топката неспасяемо в горния десен ъгъл.

Крайното 5:0 оформи Иван Желизко в 86-ата минута. Украинецът комбинира с Амир Хаджиахметович при късо изпълнение на корнер и завърши атаката с точен удар в десния ъгъл.

Така разградчани са вече само две точки зад първите Левски и една зад вторите ЦСКА.

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