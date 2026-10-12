Лудогорец помете Арда с пет гола в повторния дебют на Йовичевич

Лудогорец разгроми Арда с 5:0 на „Хювефарма Арена“ в последния мач от 11-ия кръг на Първа лига. Кърджалийци останаха с човек по-малко още през първото полувреме, а шампионите се възползваха и решиха двубоя с три гола преди почивката.

Гостите създадоха първата опасност в 11-ата минута, когато Хендрик Бонман спаси силен удар на Димитър Велковски. Седем минути по-късно Лудогорец поведе - Руан Круз изведе Кайо Видал зад защитата, а крилото преодоля технично Анатолий Господинов.

Ключовият момент настъпи след половин час игра. Георги Николов реагира на задържане от Хосам Абделмагид и удари защитника, заради което получи директен червен картон.

Лудогорец удвои аванса си в 44-ата минута. Руан Круз записа втората си асистенция, а Бърнард Текпетей се разписа с мощен удар и помощта на напречната греда. В добавеното време Текпетей стреля от пряк свободен удар, топката рикошира във Виктор Попов и влезе за 3:0.

След почивката Руан Круз добави четвърти гол. Бразилецът получи подаване от Агибу Камара, освободи се от защитник и след рикошет изпрати топката неспасяемо в горния десен ъгъл.

Крайното 5:0 оформи Иван Желизко в 86-ата минута. Украинецът комбинира с Амир Хаджиахметович при късо изпълнение на корнер и завърши атаката с точен удар в десния ъгъл.

Така разградчани са вече само две точки зад първите Левски и една зад вторите ЦСКА.