Лудогорец разби Черно море, Ерик Маркус блесна с хеттрик

Лудогорец демонстрира отлична форма по време на паузата за националните отбори и разгроми Черно море с 5:0 в приятелска среща.

Ерик Маркус беше голямата звезда с три попадения, а по веднъж се разписаха Руан Круз и завърналият се след контузия Ивайло Чочев.

Разградчани поведоха в 17-ата минута, когато Маркус получи отличен пас и с удар с левия крак преодоля Дамян Христов.

В 29-ата минута Петър Станич намери Руан Круз, който спокойно покачи на 2:0. До почивката Маркус добави още два бързи гола и оформи своя хеттрик за категоричното 4:0.

Черно море беше близо до почетно попадение, но ударът на Селсо Сидни срещна гредата.

Крайният резултат беше оформен в 81-ата минута. Асен Дончев допусна сериозна грешка, а Ивайло Чочев се възползва и отбеляза за 5:0.

В края Ертан Томбак получи втори жълт картон. Варненци обаче не останаха с човек по-малко заради неофициалния характер на срещата, а на неговото място влезе младият Евгений Ченков.