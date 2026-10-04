Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Лудогорец разби Черно море, Ерик Маркус блесна с хеттрик

Лудогорец разби Черно море, Ерик Маркус блесна с хеттрик
БТА

„Орлите“ спечелиха контролата с 5:0 във втория мач след завръщането на Игор Йовичевич

Лудогорец демонстрира отлична форма по време на паузата за националните отбори и разгроми Черно море с 5:0 в приятелска среща.

Ерик Маркус беше голямата звезда с три попадения, а по веднъж се разписаха Руан Круз и завърналият се след контузия Ивайло Чочев.

Разградчани поведоха в 17-ата минута, когато Маркус получи отличен пас и с удар с левия крак преодоля Дамян Христов.

В 29-ата минута Петър Станич намери Руан Круз, който спокойно покачи на 2:0. До почивката Маркус добави още два бързи гола и оформи своя хеттрик за категоричното 4:0.

Черно море беше близо до почетно попадение, но ударът на Селсо Сидни срещна гредата.

Крайният резултат беше оформен в 81-ата минута. Асен Дончев допусна сериозна грешка, а Ивайло Чочев се възползва и отбеляза за 5:0.

В края Ертан Томбак получи втори жълт картон. Варненци обаче не останаха с човек по-малко заради неофициалния характер на срещата, а на неговото място влезе младият Евгений Ченков.

Още по темата

Лудогорец отказал на румънска легенда заради липсата на опит

Лудогорец отказал на румънска легенда заради липсата на опит

ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов

ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов

Йовичевич при завръщането си в Лудогорец: Това беше изборът на сърцето ми

Йовичевич при завръщането си в Лудогорец: Това беше изборът на сърцето ми

Георги Дерменджиев се завърна в Лудогорец с ключова роля

Георги Дерменджиев се завърна в Лудогорец с ключова роля

Талант на Андерлехт отказал трансфер в Лудогорец, а сега няма да играе

Талант на Андерлехт отказал трансфер в Лудогорец, а сега няма да играе

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Везенков и Милър-Макинтайър поведоха Олимпиакос към победа

Везенков и Милър-Макинтайър поведоха Олимпиакос към победа

Ясни са всички двойки за 1/16-финалите за Купата на България

Ясни са всички двойки за 1/16-финалите за Купата на България

Надал отново на корта в звездно шоу с Анди Мъри

Надал отново на корта в звездно шоу с Анди Мъри

Марин Петков напусна лагера на България

Марин Петков напусна лагера на България

Джокович пречупи Зверев и счупи велик рекорд на Надал

Джокович пречупи Зверев и счупи велик рекорд на Надал

Водещи

Лято в средата на есента: Температури до 28 градуса ни очакват тази седмица

Лято в средата на есента: Температури до 28 градуса ни очакват тази седмица

  • Преди 3 минути
Везенков и Милър-Макинтайър поведоха Олимпиакос към победа

Везенков и Милър-Макинтайър поведоха Олимпиакос към победа

  • Преди 8 минути
Частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар

Частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар

Трети загинал моторист за деня затвори Айтоския проход

Трети загинал моторист за деня затвори Айтоския проход

Ясни са всички двойки за 1/16-финалите за Купата на България

Ясни са всички двойки за 1/16-финалите за Купата на България

  • Преди 38 минути
Зеленски обяви, че Русия дава технологии за реактивни дронове на Северна Корея

Зеленски обяви, че Русия дава технологии за реактивни дронове на Северна Корея

  • Преди 50 минути
Есенно слънце и до 26 градуса утре

Есенно слънце и до 26 градуса утре

  • Преди 1 час
Лудогорец разби Черно море, Ерик Маркус блесна с хеттрик

Лудогорец разби Черно море, Ерик Маркус блесна с хеттрик

  • Преди 1 час
Журналистът Райна Асенова пред Таралеж: Сърбия се опитва да въвлече в своята орбита някои от съседните държави

Журналистът Райна Асенова пред Таралеж: Сърбия се опитва да въвлече в своята орбита някои от съседните държави

Ваканция в пламъци: Германски огнеборци прекъснаха почивката си, за да гасят пожар в Италия

Ваканция в пламъци: Германски огнеборци прекъснаха почивката си, за да гасят пожар в Италия

  • Преди 1 час
Русия твърди, че е ударила ключов мост в Киев и кораби с оръжие в Одеса

Русия твърди, че е ударила ключов мост в Киев и кораби с оръжие в Одеса

  • Преди 2 часа
Мая Манолова: 1 лев стана 1 евро, а доходите бяха само превалутирани

Мая Манолова: 1 лев стана 1 евро, а доходите бяха само превалутирани

  • Преди 2 часа
Надал отново на корта в звездно шоу с Анди Мъри

Надал отново на корта в звездно шоу с Анди Мъри

  • Преди 2 часа
Стефан Белчев за убийството в Пловдив: Чакаме да видим има ли поръчител

Стефан Белчев за убийството в Пловдив: Чакаме да видим има ли поръчител

  • Преди 2 часа
Журналист: Филипов и Мегеров са имали общ бизнес

Журналист: Филипов и Мегеров са имали общ бизнес

  • Преди 2 часа