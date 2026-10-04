Лудогорец отказал на румънска легенда заради липсата на опит

Румънската футболна легенда Адриан Муту (47 г.) е бил предложен за треньорския пост в Лудогорец с оферта за сезонна заплата от 1 милион евро. Новината разкри един от най-влиятелните агенти в румънския футбол - Джовани Бекали, който се е опитал да намери нов отбор на бившия футболист. Разградчани обаче си върнаха Игор Йовичевич преди няколко седмици.

Сред възможните дестинации за Адриан Муту се е откроил именно Лудогорец. Бекали е влязъл в контакт с ръководството на „зелените“, но не е получил положителен отговор. Според агента причината за отказа не е била финансова, а свързана с визията на клуба за треньорския пост.

„Опитах в Лудогорец, в много отбори. Всички търсят треньори със спечелени шампионски титли. В Лудогорец един треньор печели милион евро“, коментира Бекали пред румънски медии. За назначението на Муту не е помогнал дори сънародникът му Козмин Моци, който е спортен директор на Лудогорец.