Скаути на белгийските грандове Андерлехт и Брюж ще гледат изявите на халфа на Левски Сержиньо на "Велодром" срещу Олимпик Марсилия, съобщават местните медии. Преди месец изданията Voetbalkrant и VoetbalNieuws съобщиха, че двата клуба имат интерес към 26-годишния халф.

Представители на двата клуба ще продължат да следят португалеца до края на годината, като приоритет ще са мачовете на "сините" в Лига Европа. Двата белгийски клуба проучват възможността да привлекат португалеца, който се утвърди като важна част от състава на Хулио Веласкес.

За момента е много малко вероятно Левски да се съгласи да продаде Сержиньо през януари.

Халфът получи контузия при победата с 1:0 над Ягелония в Лига Европа. Заради това португалецът пропусна дербито с ЦСКА, загубено с 0:3. Очаква се Сержиньо да бъде на линия за мача с Марсилия на 26 ноември.