Скаутите на Левски Красимир Петров и Георги Коруджиев напуснаха клуба. Вторият съобщи това с пост в профила си в социалните мрежи. По информация на ТАРАЛЕЖ и двамата са подали своите оставки пред новото ръководство на "сините", което ги е приело.

Петров дойде на "Герена" през 2024 година, като първоначално беше помощник-треньор на Николай Костов. След това той стана главен скаут на отбора.

Георги Коруджиев първо работи в школата на "сините", след което влезе в скаутското звено.

Левски вече има нов главен скаут - Алесио Дел Сарто. Италианецът за последно е работил в Гьозтепе. Шампионите все още не са обявили официално неговото назначение, но той вече работи редом с новия футболен директор Енрико Пареше.