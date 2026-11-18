Акрам Бурас и Сержиньо са възстановени от контузиите си и отново попадат в плановете на Хулио Веласкес. Завръщането им дава повече възможности на треньора на Левски преди столичното дерби с Локомотив София в неделя.

Двамата рядко са били едновременно на терена от началото на сезона, най-вече заради продължителното отсъствие на Бурас. Сержиньо също получи травма в мача с Ягелония, но тя се оказа лека.

Португалецът, привлечен от Санта Клара, се утвърди като важна фигура в състава. В 26 срещи от началото на кампанията 26-годишният футболист е отбелязал четири гола и е направил осем асистенции.

Левски ще приеме Локомотив София на стадион “Георги Аспарухов”, където Веласкес ще има възможност отново да използва и двамата полузащитници.