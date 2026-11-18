Украинските атаки с дронове са свили общите обеми на преработка на суров петрол в руските рафинерии с 45% от края на октомври насам, сочат оценки на двама източници от индустрията, цитирани по Ройтерс.

Русия вече е изправена пред недостиг на горива на вътрешния пазар в някои региони и ограничен капацитет за износ заради парализиращите украински удари по пристанищата. Намалената преработка може също така да затегне глобалните пазари на горива и да възпрепятства способността на Москва да изпълни сделка за износ на дизел за Съединените щати.

Атаките вече са нарушили или спрели работата на 15 от общо 35-те големи рафинерии в Русия, посочват двамата източници, в сравнение с 9 в средата на миналата седмица. От руското министерство на енергетиката не са отговорили на запитването на „Ройтерс“ за коментар.

Американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украйна на 11 октомври. Въпреки че нито Москва, нито Киев потвърдиха да са се съгласявали с него и атаките продължиха, украинските удари все пак намаляха за около две седмици.

Оттогава обаче войната се изостри, като украинските атаки с дронове нараснаха по мащаб и честота, успоредно със засилването на руските удари с дронове и ракети. Тази седмица Украйна порази стратегически важен мост и атакува петролни рафинерии при операция, която по данни на руското министерство на отбраната от понеделник е била най-мащабната нощна атака с дронове срещу Русия от началото на войната през 2022 г.

След почти ежедневните удари с дронове през последните 20 дни обемите на преработка на суров петрол в руските рафинерии са спаднали до около 400 000 метрични тона на ден (или около 3 милиона барела дневно) спрямо над 700 000 метрични тона на ден в края на октомври, показват оценките.

Общият номинален капацитет на руските рафинерии, засегнати от атаките от края на октомври насам, възлиза на около 500 000 тона дневно, което се равнява на приблизително 54% от общия капацитет за първична преработка на страната, оценяван на 930 000 тона на ден.

Източниците уточняват, че предвид постепенното намаляване на работния капацитет, средните обеми на преработка на суров петрол през ноември остават над 500 000 тона на ден – с около 5% до 10% под нивата от септември и октомври. Сред големите руски рафинерии, засегнати от ударите, са заводите в Рязан, Ярославъл, Кириши и Поволжието.