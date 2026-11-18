Украинският президент Володимир Зеленски призова Европейския съюз да одобри възможно най-скоро предложения заем от 45 милиарда евро за страната му, предаде Франс прес.

„Наистина се надяваме предложението на Европейската комисия, целящо да осигури средства за войната в Украйна през следващата година, както и да покрие бюджетния ѝ дефицит, да бъде прието възможно най-скоро“, написа Зеленски в социалните мрежи.

По-рано днес Европейската комисия предложи държавите членки на ЕС да предоставят на Киев нов заем в размер на 45 милиарда евро. Според предложението Украйна ще трябва да върне средствата, ако Русия изплати обезщетения за щетите, причинени от войната