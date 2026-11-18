Нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) може да бъде избран още в петък, 20 ноември. Това прогнозира депутатът от "Продължаваме Промяната" и заместник-председател на парламентарната антикорупционна комисия Велислав Величков пред NOVA.

По думите му парламентът е значително по-близо до избора на нов съдебен съвет след приключилите четиридневни изслушвания на кандидатите, продължили общо 38 часа.

Изборът на парламентарната квота във ВСС е първа точка в дневния ред на Народното събрание за петък. За избирането на 11-те представители са необходими най-малко 160 депутатски гласа.

Според Величков парламентарните групи на "Прогресивна България", "Демократична България" и "Продължаваме Промяната" разполагат с общо 168 гласа. Той посочи, че в гласуването могат да се включат и депутати от "Възраждане".

От общо 20 кандидати народните представители трябва да изберат шестима членове на съдийската и петима на прокурорската колегия.

Величков обясни, че особено значение при оценката на кандидатите са имали изисканите кадрови досиета. Според него при част от магистратите се открояват притеснителни обстоятелства, свързани с кариерното им развитие.

Той определи като "червени линии" кандидатите, чието професионално израстване според него е било подпомагано чрез продължителни командировки и назначения от едни и същи административни ръководители.

По думите на депутата трите парламентарни групи разполагат с 12 подходящи кандидати, но за избора на пълен състав ще бъдат необходими взаимни компромиси с управляващите.

Величков подчерта, че компромисите не бива да водят до възстановяване на досегашните зависимости в прокурорската колегия или до включване на кандидати, свързани с извънпарламентарни кръгове.

Според него новият ВСС трябва съществено да се различава от досегашния състав, който продължава да изпълнява функциите си повече от девет години при петгодишен мандат.

Депутатът коментира и бъдещия избор на главен прокурор. По негови думи след избора на представителите на професионалната квота влиянията на бивши главни прокурори в прокурорската колегия са се разделили. Това според него създава възможност парламентарната квота да има решаващо значение при избора на следващия главен прокурор.

Като един от първите тестове пред новата прокурорска колегия Величков посочи евентуалната смяна на ръководителя на Софийската градска прокуратура и на други административни ръководители, чиито назначения той определя като спорни.

Величков прогнозира, че при своевременно избиране на пълен състав на ВСС и без забавяне на процедурите до Великден може да бъдат избрани нов главен прокурор и нов председател на Върховния административен съд.

Предстоящото парламентарно гласуване ще покаже дали политическите сили ще успеят да постигнат необходимото мнозинство за попълване на парламентарната квота в съдебния съвет.