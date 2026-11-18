Окръжният съд в Кюстендил потвърди мерките за неотклонение на двама обвиняеми по делото за сводничество в Сапарева баня. 34-годишният мъж остава задържан под стража, а 40-годишната жена ще продължи да бъде под домашен арест, съобщиха от съда.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Тричленният съдебен състав е отхвърлил искането на мъжа и неговия защитник за налагане на по-лека мярка за неотклонение. Магистратите не са уважили и протеста на прокуратурата срещу определения домашен арест на жената.

Според съда събраните до момента доказателства дават основание за обосновано предположение, че двамата са съпричастни към престъплението, за което са обвинени. Магистратите не са установили опасност от укриване, но са приели, че съществува риск от извършване на друго престъпление.

При определянето на най-тежката мярка за неотклонение спрямо мъжа съдът е отчел обстоятелството, че той е многократно осъждан, като последната му присъда е от 2025 година. Взета е предвид и тежестта на повдигнатото обвинение.

За жената съдът е преценил, че домашният арест е достатъчен, като спазването на мярката ще бъде контролирано чрез технически средства за електронно наблюдение. Магистратите са отчели и необходимостта тя да полага грижи за малките си деца.

Двамата са обвинени в склоняване на повече от две лица към съвкупление, като едно от тях е непълнолетно. За престъплението Наказателният кодекс предвижда наказание от две до осем години лишаване от свобода.

Случаят стана известен на 11 ноември, когато от МВР съобщиха за специализирана операция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" срещу сексуалната експлоатация в района на Сапарева баня.

При акцията бяха задържани двамата заподозрени, а според първоначалната информация сред засегнатите от престъпната дейност е и 14-годишно момиче.

На следващия ден случаят беше разгледан от Районния съд в Дупница, а постановените мерки впоследствие бяха оспорени пред Окръжния съд в Кюстендил.

С окончателното си определение окръжните магистрати оставят в сила задържането под стража на мъжа и домашния арест на жената. Разследването по случая продължава.