Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) даде зелена светлина на френския технологичен гигант „Шнайдер Електрик Индъстрис САС“ да придобие българската компания „Шелли Груп“ ЕД заедно с нейните дъщерни дружества. Анализът на антимонополния орган показва, че концентрацията няма да наруши ефективната конкуренция на пазара за интелигентна домашна автоматизация у нас, нито ще доведе до поява или засилване на господстващо положение.

Основната цел на обединението е да се даде тласък на иновациите, да се популяризират решенията за умен дом и енергиен мениджмънт и да се улесни експанзията към нови международни пазари.

Макар двете дружества да оперират в сходни сегменти, профилът им в България е различен. Френският лидер „Шнайдер Електрик“ фокусира дейността си у нас предимно върху индустриални, търговски и инфраструктурни проекти, докато „Шелли Груп“ е добре позната с разработката и производството на смарт устройства за дома с бранда Shelly. Поради ограниченото присъствие на купувача в битовия сегмент у нас, общият пазарен дял на двете групи след сделката ще нарасне минимално и ще остане под 15%, без да променя пазарната структура.

От регулатора подчертават, че сделката обединява взаимно допълващи се технологични и търговски предимства. Според КЗК пазарната среда остава силно конкурентна, тъй като клиентите имат достъп до голям брой алтернативни доставчици и могат свободно да съчетават устройства от различни марки, без да са обвързани с един производител. Същевременно секторът се развива динамично в технологично отношение и няма съществени бариери пред навлизането и разширяването на нови участници.

С това решение КЗК затвърждава курса си към гарантиране на предвидима бизнес и инвестиционна среда в България, като подчертава, че антимонополните правила се прилагат при равни условия както за местните дружества, така и за глобалните корпорации.