КЗК одобри придобиването на „Шелли Груп“ от „Шнайдер Електрик“
Основната цел на обединението е да се даде тласък на иновациите, да се популяризират решенията за умен дом и енергиен мениджмънт и да се улесни експанзията към нови международни пазари
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) даде зелена светлина на френския технологичен гигант „Шнайдер Електрик Индъстрис САС“ да придобие българската компания „Шелли Груп“ ЕД заедно с нейните дъщерни дружества. Анализът на антимонополния орган показва, че концентрацията няма да наруши ефективната конкуренция на пазара за интелигентна домашна автоматизация у нас, нито ще доведе до поява или засилване на господстващо положение.
Основната цел на обединението е да се даде тласък на иновациите, да се популяризират решенията за умен дом и енергиен мениджмънт и да се улесни експанзията към нови международни пазари.
Макар двете дружества да оперират в сходни сегменти, профилът им в България е различен. Френският лидер „Шнайдер Електрик“ фокусира дейността си у нас предимно върху индустриални, търговски и инфраструктурни проекти, докато „Шелли Груп“ е добре позната с разработката и производството на смарт устройства за дома с бранда Shelly. Поради ограниченото присъствие на купувача в битовия сегмент у нас, общият пазарен дял на двете групи след сделката ще нарасне минимално и ще остане под 15%, без да променя пазарната структура.
От регулатора подчертават, че сделката обединява взаимно допълващи се технологични и търговски предимства. Според КЗК пазарната среда остава силно конкурентна, тъй като клиентите имат достъп до голям брой алтернативни доставчици и могат свободно да съчетават устройства от различни марки, без да са обвързани с един производител. Същевременно секторът се развива динамично в технологично отношение и няма съществени бариери пред навлизането и разширяването на нови участници.
С това решение КЗК затвърждава курса си към гарантиране на предвидима бизнес и инвестиционна среда в България, като подчертава, че антимонополните правила се прилагат при равни условия както за местните дружества, така и за глобалните корпорации.