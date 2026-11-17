Разследват се осем картела. Това заяви заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков пред БТВ.

„Цифрата 8 идва от 8 картела, които разследваме. Иначе правим секторен анализ в сферата на фармацията, на доставката на лекарства“, каза той.

Той посочи, че комисията вече е предприела действия за регулиране на определени практики при доставката на лекарства, без да изчаква окончателното приключване на секторния анализ.

Като пример той посочи сътрудничеството с германската компания „Фьоникс Фарма“, която е сред големите доставчици на лекарства в Европа. Според него при проверката е било установено господстващо положение на компанията при определени лекарства и в определени сфери на доставката им.

Той обясни, че това ще ограничи възможността доставчик, който разполага с ексклузивно лекарство, да го предоставя само на аптеките от собствената си верига.

„Това означава, че ще трябва да има правила, в които такива редки лекарства ще се разпределят равномерно, така че да стигат до крайния пациент. Лекарството ще бъде свързано с крайния пациент.“

По думите му целта е да се гарантира по-добър достъп до лекарствени продукти за пациентите.

Заместник-председателят на КЗК посочи и няколко структурни проблема във фармацевтичния сектор, по които комисията комуникира с Министерството на здравеопазването.

Сред тях са достъпът до лекарства, паралелният износ и необходимостта от регулация на аптечните вериги.

„Става дума за паралелния износ, който очевидно беше проблем в определени сфери, ще трябва да се прекрати или да се намали до минимум, така че да бъдат задоволени първо българските пациенти, пък след това да се изнасят, ако има някакви излишъци. Разбира се, структурният проблем с аптечните вериги, които са допуснати и които по някакъв начин ще трябва да има регулация там“, заяви той.

По отношение на разследваните картели Чолаков заяви, че комисията вече е установила осем случая, по които работи.

Той посочи, че част от проверките са свързани с обществени поръчки, включително за болнични храни, IT оборудване за службите и обучение на общински служители със средства от Европейския съюз.

Според него обществените поръчки са сред сферите, в които картелните споразумения могат да бъдат установени сравнително лесно.

Чолаков даде пример и за сътрудничеството между КЗК и други държавни институции.

Единият случай е свързан със сигнал от ГДБОП за евентуален картел при доставката на IT оборудване за службите. Другият е за обучение на общински служители със средства от Европейския съюз.

По думите му до момента три от случаите са изпратени до Европейската комисия.

Той уточни, че санкцията при картелите също може да достигне 10% от оборота.

„Универсалната санкция е 10% от оборота. Това е универсалната санкция. И при картелите, да“, посочи той.

На въпрос дали проблемът, довел до рекордната санкция към "Кауфланд" е в законодателството и дали то е позволявало натиск върху производители и доставчици, Чолаков посочи, че до тази година в Закона за защита на конкуренцията са липсвали някои разпоредби, които съществуват в западноевропейските законодателства.