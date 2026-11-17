Два от основните мостове в украинската столица Киев са били поразени при руска атака с балистични ракети. Това съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Би Би Си.

По думите му са засегнати Северният и Южният мост, които преминават над река Днепър и свързват двете части на столицата. Ударите са довели до прекъсвания на водоснабдяването и електрозахранването в някои райони.

Междувременно Украйна е нанесла удар по Керченския мост, свързващ Русия с окупирания Крим. При атаката са загинали двама души, съобщи назначеният от Москва губернатор на региона.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия може да предприеме нови въздушни удари срещу страната в понеделник вечерта. Предупреждението дойде след поредните разговори между представители на Украйна, САЩ и Европа, посветени на възможностите за прекратяване на войната.

В преговорите по видеоконферентна връзка участваха американският пратеник Джаред Къшнър и специалният представител на Вашингтон Стив Уиткоф. Срещите се проведоха, след като Москва съобщи за най-мащабната украинска атака с дронове от началото на конфликта.

Малко преди полунощ във вторник в Киев са били чути силни експлозии. Впоследствие Кличко съобщи за поражения по обекти от критичната инфраструктура.

В някои части на града са регистрирани прекъсвания на водоснабдяването и отоплението. Засегнати са и отделни надземни участъци от метрото. Властите призоваха гражданите да потърсят убежище в защитени помещения. По време на въздушни тревоги жителите на Киев често използват метростанциите като укрития.

През река Днепър в украинската столица преминават осем основни моста, които осигуряват връзката между западната и източната част на града. От тях зависи придвижването на около три милиона души. Няколко от съоръженията бяха атакувани с руски дронове и през октомври.

В Черкаска област трима души са пострадали при руски ракетен удар, съобщиха местните власти.

Отделно украинските военни са атакували Керченския мост за втори пореден ден, съобщи в Telegram назначеният от Москва ръководител на Крим Сергей Аксьонов. Движението по съоръжението е било временно преустановено.

Мостът, който нееднократно е бил обект на украински атаки, е построен от Русия след анексирането на Крим през 2014 г. Президентът Владимир Путин откри официално съоръжението през 2018 г. Засега няма достатъчно информация за мащаба на последните нанесени щети.