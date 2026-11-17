Шестима футболисти на Левски се оплакват от контузии преди старта на последната порция мачове през 2026 година. Сред тях са и двама от асовете в състава. Това са халфовете Акрам Бурас и Сержиньо. Първият е преследван от травми този сезон. Първо той се контузи през август в домакинството на Септември (3:0). Тогава получи сериозно разтежение на мускул в задната част на бедрото. След това се завърна на терена в гостуването на Виктория Пилзен (2:1). Бурас влезе като резерва в Чехия. След това обаче бе в групата срещу Ягелония (1:0), но не се появи в игра, пропусна и дербито с ЦСКА (0:3). Акрам е много ценен за Хулио Веласкес, но заради травмите има само 8 мача през кампанията, в които отбеляза 2 гола, пише "Тема спорт".

Срещу поляците пък се контузи Сержиньо. Португалският плеймейкър има проблеми в областта на аддукторите. До онзи момент той се бе появявал на терена във всеки един двубой от кампанията, но след това не игра с ЦСКА. Сержиньо е с 26 мача и 4 гола през сезона.

Очаква се Бурас и Сержиньо да бъдат на линия за гостуването на Марсилия. Двубоят от петия кръг на Лига Европа е на 26 ноември, четвъртък, от 19:45 часа. Преди това на сините предстои шампионатен сблъсък с Локомотив София. Мачът на „Герена“ е в неделя, 22 ноември, от 15:30.

Трайно контузен в лазарета е Радослав Кирилов – крилото претърпя две операции на коляното от лятото насам. С болежки са още двама от легионерите в Левски. Това са Мустафа Сангаре и Гашпер Търдин. Днес сините започват подготовка за неделната среща и ще стане ясно състоянието им.

Четирима от играчите на Хулио Веласкес имат ангажименти към национални отбори и ще се присъединят към тима по-късно – Огнян Владимиров, Оливер Камдем, Никола Серафимов и Кристиан Макун.