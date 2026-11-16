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От Милан до Левски: назначението на Енрико Пареше отекна в Италия

От Милан до Левски: назначението на Енрико Пареше отекна в Италия
levski.bg

Италианските медии припомниха работата му в Серия А и съобщиха за интерес от Нюкасъл и Борнемут през лятото

Назначението на Енрико Пареше за футболен директор на Левски привлече вниманието на италианските спортни медии. Според Елеонора Трота от Calciomercato Нюкасъл и Борнемут са проявявали сериозен интерес към специалиста през лятото на 2026 г., преди той да избере да продължи кариерата си в България.

Napoli Magazine и LaRoma24 припомнят, че Пареше е работил в тясно сътрудничество с Фредерик Масара в Милан. Според публикациите той е участвал в скаутската работа и в селекцията в периода, в който клубът привлича Рафаел Леао, Тео Ернандес, Сандро Тонали и Майк Менян. Италианецът има опит и в подбора на млади футболисти в Рома.

Преди да се присъедини към Левски, Пареше е ръководил скаутското звено на Торино. Според италианските медии той е прекратил договора си с клуба, за да поеме новата роля в София, където ще има отговорности по селекцията.

В Италия свързват назначението му с намерението на Левски да разшири международната си скаутска мрежа. Контактите на Пареше в Италия и Западна Европа могат да помогнат на клуба да наблюдава повече футболисти на тези пазари.

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