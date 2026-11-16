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Историческа вила на повече от век се срути в Солун

Историческа вила на повече от век се срути в Солун
Pixabay

При инцидента са повредени и защитните съоръжения около постройката

Част от историческата вила „Нехама“ в гръцкия град Солун се срути в неделя, 15 ноември. Инцидентът е станал на булевард „Василисис Олгас“. Няма данни за пострадали, но районът е бил отцепен заради опасност от последващо пропадане на части от сградата.

Срутването е станало около 15:40 ч. Силният шум е предизвикал притеснение сред живеещите в близост. На място са пристигнали екипи на пожарната и полицията, които са предприели действия по обезопасяване на района.

При инцидента са повредени и защитните съоръжения около постройката, сред които метални ограждения и скеле. Част от конструкциите са паднали пред входа на съседна жилищна сграда, съобщават гръцките медии.

Достъпът до района е ограничен заради опасения, че могат да се откъснат и други елементи от сградата. Причините за срутването се изясняват.

Историята на вила „Нехама“

Имението е построено през 1907 г. за банкера Алберт Нехама и е сред малкото запазени исторически вили в някогашния престижен квартал „Екзохон“, известен още като Квартала на вилите.

Сградата е на три етажа, разполага с полуподземно ниво и има обща площ над 600 кв. м. Архитектурата ѝ отразява характерния за началото на XX век стил на представителните градски къщи, изграждани по днешния булевард „Василисис Олгас“ за заможните семейства в Солун.

През годините вилата е използвана за различни цели. В нея са работили заведения, ресторант и учебен център, а преди окончателното ѝ изоставяне на приземния етаж се е помещавал антикварен магазин.

През 1985 г. сградата е обявена за паметник на културата. Външната ѝ част е реставрирана през 2019 г.

Предупреждения за състоянието на сградата

Проблемите с конструктивната безопасност на вилата са били известни на институциите още през 2018 г., според информация на гръцкото издание Zougla.

Състоянието на имота е било проверявано от общинските власти и Министерството на културата. Експертна комисия го е определила като опасен и с риск от срутване, като е препоръчала допълнително укрепване и мерки за обезопасяване.

Инцидентът отново насочва вниманието към състоянието на историческите сгради в Солун. През последните десетилетия голяма част от старите имения в града са изчезнали, а някои от останалите продължават да бъдат застрашени от занемаряване.

Районът около вила „Нехама“ остава отцепен, докато компетентните служби извършват оценка на състоянието на постройката и опасността от нови срутвания.

 
 
 

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