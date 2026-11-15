Случаят „Ива Михайлова“ предизвика широк отзвук в македонските медии

Публикувани аудиозаписи с разговори на Ива Михайлова с журналиста Станислав Цанов поставиха въпроси за предполагаем натиск от българските служби и обвързване на държавната помощ с медийни участия. Случаят беше отразен от редица медии в Северна Македония, а впоследствие самата Михайлова излезе с позиция, в която заяви, че не желае да бъде въвличана в политически спорове.

Случаят с Ива Михайлова от Кочани отново привлече вниманието на медиите в Северна Македония, след като българският журналист Станислав Цанов публикува в YouTube канала си записи от телефонни разговори с младата жена. В тях тя разказва за предполагаем натиск от представители на българската Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Според думите ѝ, записани в разговорите, представители на службата са настоявали първото ѝ интервю да бъде дадено пред журналиста Мартин Карбовски, преди тя да участва в други медии.

Михайлова твърди, че ѝ е било обяснено, че ако първо се появи в друго предаване, може да загуби осигурената държавна подкрепа за рехабилитацията си, юридическата помощ и останалите грижи.

В един от разговорите тя разказва, че според нея е имало възможност предварително да бъдат определени въпросите, които ще ѝ бъдат задавани при участието ѝ при Карбовски. Тя говори и за психологически натиск, опасения от подслушване и заплахи, които твърди, че е получила.

Цанов публикува и разговори, в които поставя въпроси за евентуална помощ от българските служби при преминаването на границата между Северна Македония и България. Михайлова заявява, че не е получила такава помощ.

Македонските медии отразиха случая

Темата намери място в редица информационни издания в Северна Македония. Сред медиите, които публикуваха материали, са „Колегиум“, „360 степени“, „Свободен печат“, „Фокус“, „Скопје1“, „Инфомакс“, „Либертас“, „Пулс24“,„Проверено“ и десетки други.

„Колегиум“ публикува материал със заглавие „Ива Михаилова среде афера за наводни закани од бугарската тајна служба“, в който представя съдържанието на записите и твърденията за предполагаемо влияние на ДАНС върху публичните изяви на младата жена.

Други македонски издания акцентират върху твърденията, че помощта за рехабилитацията ѝ е можела да бъде прекратена, ако тя не се съобрази с настояването първо да участва в конкретен подкаст.

Част от публикациите поставят акцент и върху представянето на Михайлова като „заложничка“ на българските служби – определение, използвано в контекста на коментарите на Цанов за публикуваните разговори.

Така темата отново излезе извън рамките на съдебния казус в Кочани и се превърна в част от обществения и медийния дебат в двете държави.

Политически реакции в България

Публикуването на записите предизвика реакции и сред български политици. Представители на „Демократична България“, сред които Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, заявиха, че ще проверят изложените твърдения и ще настояват за разследване на действията на ДАНС и други структури на специалните служби.

Въпросът, който се поставя, е дали е имало неправомерно въздействие върху Михайлова и дали предоставянето на държавна помощ е било обвързвано с определени медийни участия.

Към момента твърденията за натиск са представени чрез разговорите, публикувани от Станислав Цанов. Самите записи не представляват независимо доказателство за неправомерни действия на служители на ДАНС и обстоятелствата около тях подлежат на проверка.

Предисторията на случая в Кочани

Ива Михайлова е с двойно гражданство – българско и македонско. Името ѝ стана широко известно след тежката катастрофа от 7 октомври 2025 г. на пътя Кочани–Щип, при която има загинал човек и няколко пострадали.

Срещу нея се води наказателно дело в Основния съд в Кочани. Според публикациите на македонските медии съдебните власти са постановили процесът да продължи в нейно отсъствие.

Михайлова многократно е поставяла въпроса за необходимостта от специализирано лечение и рехабилитация извън Северна Македония. По нейни думи здравословното ѝ състояние изисква медицински грижи, които не могат да бъдат осигурени пълноценно в Кочани.

В по-ранни свои публични изявления тя е разказвала и за проверки от полицията, присъствие на цивилни служители около дома ѝ и прелитане на дронове над жилището. Тя определя тези действия като психически тормоз.

Какво казаха Ива Михайлова и майка ѝ Христина

След разпространението на записите Ива Михайлова публикува ново обръщение във Facebook, в което направи важно уточнение за отношението към нея в България.

„Искам да подчертая, че никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да било. Тук получих помощ, грижа и подкрепа. Усещам подкрепата на целия български народ и тя ми дава сили всеки ден“, написа тя.

Михайлова благодари на хората, които са ѝ писали и са се интересували от състоянието ѝ. Тя заяви, че не желае да бъде част от политически спорове и няма да коментира повече темата.

„За мен най-важното в момента е да се възстановя напълно. Лекувам се и правя всичко възможно, за да мога отново да стъпвам нормално на краката си. Моля ви, оставете ме да се лекувам спокойно“, посочва още тя.

Майката на Ива – Христина Михайлова, също е заемала публична позиция по случая, основно във връзка с лечението на дъщеря си в България. В обръщение, цитирано от БТА през октомври, тя оспори изявление на външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, че дъщеря ѝ има пълна възможност да получава необходимото лечение в страната.

Христина Михайлова заяви, че медицински специалисти в Скопие са установили необходимост от операция и последваща рехабилитация, за които според нея в Северна Македония няма необходимите технически и медицински условия. Тя постави и въпроса защо на дъщеря ѝ не е разрешено да пътува до Щип за рехабилитация, въпреки представените медицински становища.

Майката отправи остри критики към позицията на Муцунски и постави въпроса за отношението към здравословното състояние на дъщеря си.

Тези нейни изявления са част от по-ранния публичен спор за достъпа на Ива до лечение и не представляват отделна позиция по последните записи и твърденията за ДАНС.

Последвалото обръщение на Ива Михайлова добавя нов момент към случая. Докато в разговорите със Станислав Цанов тя описва предполагаем натиск, в публичната си позиция от 15 ноември благодари за получената в България помощ и подкрепа и призовава да не бъде въвличана в политически конфликти.

Случаят продължава да поставя въпроси за отношението на институциите от двете страни на границата, достъпа до медицинска помощ и необходимостта от проверка на сериозните твърдения, отправени в публикуваните записи.