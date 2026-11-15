Йеменските правителствени сили се оттеглят от Баб ел Мандеб, оставяйки района под натиска на хутите

Йеменските сили, подкрепящи международно признатото правителство, обявиха, че се изтеглят от район в непосредствена близост до стратегическия проток Баб ел Мандеб. Така контролът върху позициите остава под натиска на подкрепяните от Иран бунтовници хути, съобщава Ройтерс.

Оттеглянето може да даде на хутите по-голямо влияние върху един от най-важните морски маршрути за международната търговия. Това създава допълнителен инструмент за натиск върху световното корабоплаване в момент, когато Иран продължава да блокира трафика през Ормузкия проток, източно от Арабския полуостров.

Едновременното ограничаване на корабоплаването през двата протока би затруднило още повече достъпа на основните производители на петрол от Персийския залив до ключовите им морски маршрути за износ.

Баб ел Мандеб е сред най-натоварените морски коридори в света. През него преминават значителни потоци от суровини и стоки, особено от Азия към Европа през Суецкия канал в Египет.

Правителствените сили на Южен Йемен обясниха, че се прегрупират към Аден, където се намира седалището на международно признатото правителство. Решението идва на фона на засиления натиск от страна на хутите, които контролират голяма част от Северен Йемен, включително столицата Сана и най-гъсто населените райони на страната.

"Южните въоръжени сили обявяват провеждането на операция по прегрупиране на силите си от летище Дхубаб и района на Баб ел Мандеб, западно от провинция Таиз", посочват правителствените сили. "Тази стъпка се предприема с оглед на приоритета да се осигури сигурността на столицата Аден и съседните провинции, както и да се укрепят фронтовите линии и да се противодейства на съществуващите заплахи", уточняват те.

През октомври правителствените сили започнаха военна операция за връщане на стратегически крайбрежни райони, след като през септември хутите предприеха настъпление на юг с цел да установят контрол над цялото йеменско крайбрежие на Червено море. Бързата офанзива тогава ги доближи до протока Баб ел Мандеб.

Новото изтегляне се случва на фона на разширяващия се конфликт в региона и нарушаването на примирието в Йемен от 2022 г., постигнато с посредничеството на ООН. Сраженията се превръщат в още един нестабилен фронт в по-широката война между САЩ, Израел и Иран. Междувременно хутите продължават атаките си срещу Саудитска Арабия - ключов съюзник на Вашингтон и най-големият износител на суров петрол в света.

Ударите на бунтовниците нарушиха въздушния транспорт и доставките на петрол в кралството, след като техни цели станаха саудитски пристанища, летища и съоръжения на държавната петролна компания "Сауди Арамко". Сред засегнатите обекти е и Янбу - основен център за износ на петрол на Саудитска Арабия на брега на Червено море.

В отговор Рияд нанесе удари по позиции на хутите в Йемен, където гражданската война продължава от 2014 г. Тогава бунтовниците изтласкаха международно признатото правителство от столицата Сана към южната част на страната.

Продължаващите сражения задълбочават и тежката хуманитарна криза в Йемен. Особено сериозна е обстановката в провинция Таиз, където боевете се засилват, а градът остава под обсада.

Около половината от общо 300 000 души, разселени в Йемен заради последните сражения, са настанени в града. Хуманитарните доставки не могат да достигнат до населението, а цивилните нямат възможност да напуснат района, отбелязва Ройтерс.