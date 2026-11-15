Саудитската коалиция прехвана две балистични ракети, насочени към Рияд

Водената от Саудитска Арабия коалиция, която подкрепя международно признатото правителство на Йемен, съобщи, че е прехванала и унищожила две балистични ракети, изстреляни от подкрепяното от Иран движение хути към Рияд, предаде Франс прес.

"Противовъздушната отбрана на коалиционните сили прехвана и унищожи две балистични ракети, изстреляни от терористичната милиция на хутите по посока Рияд", заяви говорителят на коалицията Турки ал Малки в социалната платформа Екс.

По-рано коалиционните сили съобщиха и за прехващането и унищожаването на дрон над източната част на Саудитска Арабия, предаде Ройтерс.

Саудитска Арабия подкрепя международно признатото йеменско правителство, установило се в пристанищния град Аден. Междувременно хутите, известни официално като "Ансар Аллах", контролират столицата Сана.

Саудитската коалиция се намесва във войната в Йемен в подкрепа на правителството срещу хутите, които са подкрепяни от Иран.