Въздушният трафик в САЩ: Близо 1000 полета остават отменени и днес

Над 6400 полета в САЩ са отменени, а повече от 8000 са закъснели в събота, ден след като проблем в комуникациите на въздушния контрол спря почти всички излитания в страната за близо пет часа. Федералната авиационна администрация (FAA) очаква трафикът до голяма степен да се нормализира късно в неделя, съобщава Ройтерс.

По данни на FlightAware вече са отменени 875 полета от неделния график. В петък, когато беше наложено ограничението, около 9200 полета бяха отменени, а 7500 закъсняха. Това е най-продължителното спиране на излитанията в национален мащаб в САЩ след атентатите от 11 септември 2001 г.

Смущения в 17 центъра за въздушен контрол

Белият дом свика извънредно заседание, а федералните служби провериха версията за кибератака. Според министъра на транспорта Шон Дъфи проблемът е проследен до инсталирането на поне един нов маршрутизатор от компанията L3Harris, изпълнител на FAA. Все още се установява дали сривът се дължи на човешка грешка или на дефектно устройство.

„Имаше над 1000 опита за свързване на всеки четири до пет секунди. Това затрудни комуникацията ни със самолетите и предизвика смущения в работата на радарите“, обясни Дъфи.

Проблемът е засегнал комуникациите в 17 от общо 22 центъра, които следят самолетите по маршрута им. Ръководителят на FAA Брайън Бедфорд заяви, че излитанията са спрени заради опасността някой от центровете да загуби напълно връзка. Според него до пълно прекъсване не се е стигнало, а системата остава стабилна.

Десетки хиляди пътници останаха по летищата

Ограничението беше отменено в петък вечерта, но десетки хиляди пътници останаха блокирани, докато авиокомпаниите пренасочваха екипажи и наземен персонал. В събота Delta Air Lines, United Airlines и American Airlines отмениха по около една четвърт от полетите си, а JetBlue – близо 45%. Засегнатите пътници получиха възможност да променят резервациите си без допълнителни разходи.

На фона на проблемите с остарялото оборудване и недостига на ръководители на въздушното движение Дъфи поиска 50 млрд. долара за модернизация на системата. Предишното му искане беше за 30 млрд. долара, а миналата година Конгресът одобри 12,5 млрд. долара.