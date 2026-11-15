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Двама загинаха при катастрофа на пътя Добрич – Балчик

Двама загинаха при катастрофа на пътя Добрич – Балчик

Един човек е ранен. Движението между селата Попгригорово и Безводица е ограничено, а гъста мъгла намалява видимостта

Двама души са загинали, а трети е ранен при катастрофа на пътя между Добрич и Балчик, става ясно от интерактивната карта на МВР. Инцидентът е станал около 22:00 ч. снощи в участъка между селата Попгригорово и Безводица.

По първоначални данни лек автомобил се е блъснал в крайпътно дърво и се е разцепил на две. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ.

Движението в участъка е ограничено заради катастрофата. От МВР призовават шофьорите да преминават с повишено внимание заради намалената видимост в гъстата мъгла.

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