Двама загинаха при катастрофа на пътя Добрич – Балчик

Двама души са загинали, а трети е ранен при катастрофа на пътя между Добрич и Балчик, става ясно от интерактивната карта на МВР. Инцидентът е станал около 22:00 ч. снощи в участъка между селата Попгригорово и Безводица.

По първоначални данни лек автомобил се е блъснал в крайпътно дърво и се е разцепил на две. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ.

Движението в участъка е ограничено заради катастрофата. От МВР призовават шофьорите да преминават с повишено внимание заради намалената видимост в гъстата мъгла.