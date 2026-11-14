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Велислав Величков: Мрежите на Нотариуса и Петьо Еврото продължават да действат

Велислав Величков: Мрежите на Нотариуса и Петьо Еврото продължават да действат
БТА

Депутатът от "Продължаваме промяната" предупреди за политически зависимости при избора на нов ВСС и съмнения за предварително координирано гласуване

Неформалните мрежи за влияние в съдебната система, свързвани с Мартин Божанов – Нотариуса и Петьо Петров – Еврото, продължават да действат. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната" и представител на инициативата "Правосъдие за всеки" Велислав Величков в предаването "Седмицата на Дарик".

Според него съществуват сериозни съмнения за предварително координирано гласуване при избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет (ВСС).

Величков припомни, че преди вота е получил информация за списък с шестима кандидати, чиито имена са били разпространявани сред магистратите.

"В събота петима от листчето бяха сред първите шест печеливши числа", заяви депутатът, като посочи, че според него резултатът подсказва предварителна организация на гласуването.

Той предупреди, че през последните 15 години в съдебната система се е формирала устойчива група от магистрати, които заемат ръководни постове и влияят върху кадровите решения.

"В съдебната власт в последните 15 години се изгради една трайна номенклатура. Тя е от магистрати, които непрекъснато заемат високите постове, някои по 10-15 години", коментира Величков.

Депутатът настоя изборът на парламентарната квота във ВСС да се проведе без партийни договорки. Той изрази резерви към кандидатурата на бившия депутат от "Възраждане" Цвета Рангелова, както и към тази на Васил Пандов, който е напуснал "Продължаваме промяната".

"Аз не съм подписал за кандидатурата на Васил Пандов и ще гласувам "въздържал се" за тази кандидатура, защото и там стои политически оттенък", заяви той.

По думите му същинската съдебна реформа трябва да включва промени в Закона за съдебната власт, децентрализация на прокуратурата и ограничаване на правомощията на главния прокурор.

Величков предупреди, че изборът на нов главен прокурор вероятно няма да се състои преди Великден, тъй като процедурите за попълване на състава на ВСС се забавят.

Особено остър беше коментарът му за предполагаемите мрежи за влияние в съдебната система.

"Тези тайни общества, кардиналите в сянка, съществуват. Те не са престанали да действат. Има упорити слухове, че мрежата на убития Мартин Божанов, с прякор Нотариуса, продължава да си работи с горе-долу същите хора, но има и нови попълнения", заяви депутатът.

Той постави въпроса и кой разполага с архива на Петьо Петров – Еврото, от който според него са излизали снимки и записи.

Величков подчерта, че изборът на нов ВСС не трябва да се извършва на всяка цена, ако това означава в състава му да попаднат хора с политически или други зависимости.

Според него реалната промяна в съдебната система ще зависи не само от новия състав на съвета, но и от бъдещите законодателни и конституционни промени, както и от избора на главен прокурор и председател на Върховния административен съд.

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