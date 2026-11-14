Ръководството на Спартак Варна работи по устойчив модел за финансиране и управление на клуба

Спартак Варна излезе с информация за днешната среща с част от феновете на клуба. По-рано организираните привърженици излязоха с официална позиция, че няма да присъстват.

На сбирката са обсъдени възможностите за финансиране на клуба. Освен това ръководството е споделило, че е насрочено Общо събрание.

"Ръководството на Спартак Варна проведе открита среща с привържениците



На днешната среща ръководството на Спартак Варна заяви, че ще бъде насрочена дата за Общо събрание на клуба. В периода до провеждането му настоящото ръководство, съвместно със Сергей Серафимов, ще работи по подготовката на устойчив модел за финансиране и управление. Целта е в следващия Управителен съвет да влязат хора, които ще подкрепят клуба и с финансови средства. Сергей Серафимов също ще продължи да подпомага Спартак.



Срещата премина в нормален тон и открит разговор между ръководството и привържениците. Двете страни обсъдиха възможностите за финансиране на отбора, както и по-активното участие на феновете чрез различни инициативи. Търси се траен модел, който да даде възможност на привържениците да участват регулярно в подкрепата и развитието на клуба.



В разговора участваха и директорът на детско-юношеската школа и спортният директор на Спартак Варна.



Благодарим на всички присъстващи за отделеното време, поставените въпроси и готовността да помогнат на Спартак", написаха от клуба.