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Демократите спечелиха губернаторския пост в Аляска за първи път от 1998 г.

Демократите спечелиха губернаторския пост в Аляска за първи път от 1998 г.
Снимка: AP/БТА

37-годишният Джонатан Крайс-Томкинс победи трима републикански кандидати и ще стане най-младият губернатор в историята на щата

Демократът Джонатан Крайс-Томкинс спечели изборите за губернатор на Аляска, с което партията му за първи път от 1998 г. ще поеме управлението на щата, предадоха американски медии, цитирани от ДПА.

37-годишният Крайс-Томкинс е победил трима кандидати на Републиканската партия и според информацията на предизборния му сайт ще стане най-младият губернатор в историята на Аляска.

Предварителните резултати показват, че той е получил около 51% от гласовете като водещ кандидат в преференциалната система на щата. Сред републиканските му съперници е била Бернадет Уилсън, подкрепена от президента Доналд Тръмп.

Неочаквана подкрепа за Крайс-Томкинс е дала и републиканската сенаторка Лиса Мъркауски.

Победата в Аляска увеличава броя на губернаторските постове, контролирани от демократите, до 30 от общо 50 - най-високото ниво от 1993 г. насам. За първи път от 2010 г. партията отново ще има мнозинство, а около три четвърти от населението на САЩ ще живее в щати с губернатори демократи.

Крайс-Томкинс е бил член на Камарата на представителите на Аляска около 10 години. Той ще наследи републиканеца Майк Дънливи, който няма право да се кандидатира за трети мандат.

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