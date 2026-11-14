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Кая Калас призова Израел да отвори хуманитарните коридори към Газа след наводненията

Кая Калас призова Израел да отвори хуманитарните коридори към Газа след наводненията
Снимка: AP/БТА

Проливните дъждове наводниха десетки хиляди палатки на разселени палестинци и причиниха смъртта на петима души, сред които три деца

Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас призова Израел да осигури безпрепятствен достъп на хуманитарните и спасителните организации до ивицата Газа след проливните дъждове, засегнали палестинската територия, предаде Франс прес.

От края на миналата седмица лошото време доведе до наводняването на десетки хиляди палатки, в които живеят разселени палестинци. По данни на палестинските спасителни служби петима души, включително три деца, са загинали вследствие на проливните дъждове.

"Призоваваме Израел да позволи незабавен и безпрепятствен достъп, както и устойчиво разпределяне на хуманитарна помощ", а също и да "отвори отново всички контролно-пропускателни пунктове" към палестинската територия, посочи Калас в изявление.

"Израел трябва да улесни работата на ООН и нейните агенции, както и тази на хуманитарните организации, включително на неправителствените организации, и да спазва всички свои задължения съгласно международното право, по-конкретно международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека", подчерта европейският представител.

Според ЕС тежките наводнения и настъпващите зимни условия допълнително влошават живота на населението в Газа и задълбочават вече тежката хуманитарна криза.

Калас определи като изключително тревожен и скорошния въздушен удар срещу болница "Насър" в южната част на анклава.

Според палестинските спасителни служби при израелски удари в четвъртък са загинали 11 души, шестима от които в болничния комплекс в Хан Юнис.

Израелската армия потвърди, че е нанесла удари по болницата. Оттам заявиха, че целта е била "високопоставен представител на "Хамас" и други членове на въоръженото крило на ислямисткото движение". Израелските военни обвиниха групировката, че е използвала болничния комплекс като "команден център".

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