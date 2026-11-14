София с недостиг от над 40 млн. евро за транспорта, липсват и 300 шофьори

Недостиг от над 40 млн. евро за градския транспорт в София през 2027 г. показват предварителните разчети на Столична община. Въпреки предвиденото увеличение на държавното финансиране средствата няма да бъдат достатъчни за покриване на разходите на транспортните дружества. Сериозен остава и кадровият проблем, като само в "Столичен автотранспорт“ не достигат около 300 шофьори.

Финансовите затруднения и недостигът на персонал са били сред основните теми на работна среща, проведена на 13 ноември между представители на Федерацията на транспортните синдикати (ФТС), заместник-кмета по транспорт Иван Николов и ръководствата на общинските транспортни предприятия.

В проекта на държавния бюджет за 2027 г. за столичния градски транспорт са предвидени 80,3 млн. евро, което е с 10 млн. евро повече в сравнение с 2026 г. Според предварителните изчисления на общината обаче увеличението няма да компенсира нарастващите разходи.

Допълнително финансово натоварване се очаква заради разкриването на нови транспортни линии и предстоящото въвеждане в експлоатация на нови метростанции.

Освен недостига на средства, транспортните дружества са изправени и пред сериозен кадрови дефицит. Само в "Столичен автотранспорт“ има около 300 незаети позиции за водачи, което затруднява работата на дружеството и изпълнението на транспортните разписания.

На този фон Федерацията на транспортните синдикати настоява за увеличение на възнагражденията, което да компенсира най-малко натрупаната инфлация. От организацията искат приоритетно повишаване на заплатите за длъжностите, при които недостигът на кадри е най-сериозен, с цел привличане на нови служители и задържане на настоящите.

Сред основните искания са и конкретни финансови ангажименти за подобряване на условията на труд, санитарно-битовата база и работната среда. Синдикатите настояват мерките да бъдат обвързани с ясни срокове и осигурено финансиране.

Председателят на ФТС инж. Александър Шопов отправи критики към досегашния диалог със Столична община.

"Надявам се социалният диалог със Столична община да бъде възстановен, защото до момента такъв с кмета на София на практика липсва. Изпращаме писма без отговор и настояваме за срещи, които чакаме с месеци“, заяви Шопов.

Федерацията настоява и за възстановяване на реалната дейност на Съвета за социално сътрудничество в транспорта. Според синдикалната организация, въпреки че функционирането му е било предвидено в предишни споразумения с кмета Васил Терзиев, съветът на практика не е работил.

По време на срещата е обсъдена възможността за подписване на ново споразумение между Столична община и синдикалните организации за 2027 г. От ФТС приветстват готовността за преговори, но настояват документът да съдържа конкретни и финансово обезпечени ангажименти, а не само намерения.

Предложено е също провеждането на съвместни срещи с Министерството на финансите, на които да бъдат обсъдени възможностите за осигуряване на допълнителни средства за столичния градски транспорт.

Следващата работна среща е планирана за началото на декември, когато се очаква да продължат разговорите за възнагражденията, кадровия недостиг, условията на труд и финансовата рамка за 2027 г.