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Зеленски: САЩ поставиха въпроса за оттегляне на Украйна от Донбас срещу членство в НАТО

Зеленски: САЩ поставиха въпроса за оттегляне на Украйна от Донбас срещу членство в НАТО
Снимка: AP/БТА

Украинският президент заяви, че Киев не е готов да се откаже от територията си, но би подложил на референдум всеобхватен пакет за сигурност

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че американските преговарящи са поставили въпроса за евентуално оттегляне на Украйна от Донбас в замяна на присъединяване към НАТО. Темата е била обсъдена след последния кръг от мирните преговори с Русия в Абу Даби, проведени с посредничеството на САЩ, предаде Ройтерс.

Зеленски потвърди, че Киев не възнамерява да се откаже от своя територия. Той обаче посочи, че при получаване на цялостен пакет за сигурност, който включва гаранции за сигурност, силна и добре финансирана украинска армия и средства за възстановяване, би поставил предложението на референдум.

"Американците повдигнаха въпроса: "Ами ако Украйна се присъедини към НАТО? Ще се оттегли ли Украйна от Донбас?" Това беше първият път, когато този въпрос беше повдигнат", заяви Зеленски пред журналисти в изявление, публикувано днес от канцеларията му.

"Ето защо смятам, че НАТО отново е на дневен ред. Но вие също сте чули сигналите на (руския президент Владимир) Путин, и това е изключително труден разговор", добави украинският президент.

Изявлението на Зеленски показва, че членството в НАТО отново е част от обсъжданите варианти за бъдещите гаранции за сигурност на Украйна, но въпросът за териториалните отстъпки остава сериозно препятствие пред преговорите.

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