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Зеленски предупреди Европа за разговорите между САЩ и Русия за нова архитектура на сигурност

Зеленски предупреди Европа за разговорите между САЩ и Русия за нова архитектура на сигурност
Снимка: AP/БТА

Украинският президент и европейски лидери настояха континентът да не бъде изключван от решенията за собствената му сигурност и поставиха прекратяването на войната в Украйна като първи приоритет

Украинският президент Володимир Зеленски призова европейските държави да бъдат особено внимателни към разговорите между САЩ и Русия за евентуално изграждане на нова архитектура за сигурност в Европа. Това заяви той в Дъблин по време на срещата на Европейската политическа общност, предаде Франс прес.

"Европа трябва наистина да бъде внимателна, когато американците и руснаците обсъждат тази тема: не става дума само за гаранции за сигурност за Украйна. Всъщност става дума по-скоро за някаква нова рамка за сигурност между Европа и Русия. (…) Очакваме повече подробности и Европа трябва да бъде много внимателна", подчерта Зеленски.

Предупреждението му идва на фона на посещението на американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в Москва, където те се срещат с руския президент Владимир Путин. Визитата се провежда след преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби с посредничеството на САЩ.

Европейските държави изразиха безпокойство от идеята за създаване на нова рамка за сигурност на континента, включително заради риска решенията да бъдат обсъждани без тяхното участие.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че Европа вече е разполагала с подобна система, която е била разрушена от руската инвазия в Украйна.

"Няма нужда да откриваме топлата вода. Европа разполагаше с действаща европейска архитектура на сигурност, която първо беше постепенно подкопана, а след това окончателно разрушена от руската инвазия в Украйна", заяви Коща в Дъблин.

Европейските лидери настояват прекратяването на войната в Украйна да остане водещ приоритет, преди да започнат разговори за по-широката архитектура на сигурност на континента, отбелязва АФП.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас подчерта, че първо трябва да бъде постигнато примирие, а след това и мирно споразумение.

"Приоритетът трябва да бъде постигането на прекратяване на огъня, след това на мирно споразумение и едва тогава могат да се водят разговори за по-широката архитектура на сигурност в Европа", заяви тя.

Калас предупреди и че пренасочването на вниманието към бъдещата система за сигурност може да отклони фокуса от прекратяването на бойните действия.

"Преместването на фокуса към европейската архитектура на сигурност означава отклоняване на вниманието от това, върху което то действително трябва да бъде съсредоточено - спирането на убийствата в Украйна", подчерта върховният представител.

Междувременно по инициатива на Франция около 40 европейски държави, включително страни извън ЕС, ще определят в обща харта основните принципи на европейската сигурност.

Френският президент Еманюел Макрон определи инициативата като важна стъпка за запазване на европейското участие в решенията, които засягат континента.

"В момент, когато мнозина биха искали да видят Европа изключена от разговорите, които засягат нейната сигурност и стабилност, тази декларация е изключително важна", заяви Макрон в Дъблин. Той добави, че документът утвърждава необходимостта от решителна мобилизация на европейските държави в по-широк състав.

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