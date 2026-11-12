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Зеленски: Има сериозни смущения в сателитната система „Старшийлд“ по фронтовата линия

Зеленски: Има сериозни смущения в сателитната система „Старшийлд“ по фронтовата линия
АП/БТА

Системата „Старшийлд“ представлява специализираната военна версия на сателитната мрежа „Старлинк“ (Starlink) на американската компания „Спейс Екс“ (SpaceX)

Украинските военни подразделения от няколко дни отчитат сериозни смущения във функционирането на сателитната комуникационна система „Старшийлд“ (Starshield), които обхващат цялата фронтова линия и окупираните от Русия територии в Украйна. Това съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от агенция Ройтерс.

„Това помага на руснаците да убиват повече украинци и да нанасят по-точни удари по Украйна“, написа държавният глава в публикация в социалната мрежа Екс по повод проблемите с връзката. Системата „Старшийлд“ представлява специализираната военна версия на сателитната мрежа „Старлинк“ (Starlink) на американската компания „Спейс Екс“ (SpaceX), разработена конкретно за целите на отбраната и националната сигурност.

Според обясненията на Зеленски въведените системни ограничения блокират работата на „Старшийлд“ при движение със скорост над 161 километра в час. Вследствие на това украинските безпилотни прехващачи не успяват да развият необходимата скорост, за да неутрализират вражеските обекти във въздуха, като вече има регистрирани случаи, при които руски дронове са поразили набелязаните цели.

Украинският президент допълни, че властите в Киев вече водят разговори с американската страна в опит да изяснят какви са причините за наложените технически ограничения.

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