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Бойко Величков: ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

Бойко Величков: ЦСКА е най-доброто място за футбол в България
Facebook/ CSKA Sofia FC

Академията на "червените" стартира партньорство със Софийската лекарска колегия

Академия ЦСКА и Софийска лекарска колегия стартираха партньорство, насочено към подкрепата и развитието на младите футболисти на "армейците".

Съвместната инициатива поставя началото на сътрудничество между двете организации и по този повод бе дадена пресконференция на стадион "Българска армия".

Директорът на Академията на "червените" Бойко Величков заяви, че това споразумение е част от поредица инициативи, които превръщат школата на ЦСКА в най-доброто място за развитие на млади таланти в България.

"Аз съм дете на ЦСКА и като такова може би нося малко повече отговорност в себе си за стотиците деца, които в момента носят червената фланелка. Откакто аз съм в клуба, с огромното съдействие на Петър Занев, имаме доста инициативи за подобряване на процесите в детско-юношеската школа. Всеки, който се интересува от това какво се случва в Академия ЦСКА, е наясно, че резултатите вече са налице.

Има няколко добри инициативи от наша страна. Огромно благодаря на столичната лекарска колегия за протегнатата ръка.  Имаме програма за контрол и взимане на мерки какво се случва в училищата. Имаме програма за изпращане на наши играчи на стаж в чужбина.

Погледът към бъдещето си личи от отношението на собственика и на ръководството към процесите. Скокът в представянето на Академия ЦСКА е виден. Недостатъчен, разбира се, но основата е налице. Днешната инициатива може би ще затвори кръга ние да можем да се грижим за нашите състезатели. На прав път сме. За момента школата на ЦСКА е най-доброто място за футбол в България", коментира Бойко Величков на пресконференцията.

Доктор Асен Меджидиев от Столична лекарска колегия заяви, че ЦСКА е първият клуб, с който се прави подобно сътрудничество, но от организацията са отворени и са други подобни партньорства със спортни клубове и федерации.

"Идеята е децата да се профилактират, да помагаме на скаутите при избора на деца за спорт, да се присъства, когато е нужно, на тренировките и регулярно да се правят годишни профилактични прегледи на децата.

ЦСКА беше клубът, който първи потърси съдействие. Водили сме разговори с федерациите по волейбол и баскетбол. Имаме ресурс да помогнем на други клубове и спортове", каза доктор Меджидиев.

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