Акциз до 6000 евро за мощните коли: Депутатите приеха промените на първо четене

Собствениците на мощни автомобили може да плащат нов акциз, ако предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове бъдат окончателно одобрени. Законопроектът предвижда и ограничения за съхранението и предлагането на домашна ракия в помещения, използвани за стопанска дейност.

Промените бяха приети на първо четене със 118 гласа „за“, предимно от „Прогресивна България“. Против гласуваха 67 народни представители, а трима се въздържаха. Законопроектът е внесен от правителството на Румен Радев.

Предстои текстовете да бъдат разгледани и гласувани на второ четене, преди да станат окончателни.

Какъв акциз ще плащат собствениците на мощни автомобили?

Предложението обхваща леките автомобили с двигатели с вътрешно горене и максимална полезна мощност от 250 kW нагоре. Размерът на акциза ще зависи от мощността на двигателя. За автомобилите от 250 до 300 kW се предвиждат 500 евро, а при мощност между 301 и 350 kW сумата ще бъде 1500 евро.

За колите с двигатели от 351 до 500 kW акцизът ще достига 3000 евро, докато за автомобилите с мощност над 500 kW е предвидена ставка от 6000 евро.

Ще има ли забрана за домашна ракия в офиса?

Друг спорен момент около законопроекта е свързан с домашната ракия и възможността тя да се съхранява или предлага на работното място.

Първоначално управляващите предложиха забрана за държане, предлагане и продажба на алкохолни напитки с код по КН 2208, произведени в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, от лица, различни от посочения получател в акцизния документ или членовете на неговото семейство.

Текстът предизвика реакции от опозицията. Според критиците подобна разпоредба би могла да засегне и обичайни ситуации като носенето на домашна ракия в офиса.

По-рано съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов съобщи, че спорният текст е премахнат от законопроекта. Внесеният за разглеждане в парламента вариант действително не съдържа тази разпоредба.

Окончателният вариант на промените ще стане ясен след второто гласуване в Народното събрание.