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Внесоха обвинителен акт срещу Благомир Коцев за неизгодна сделка

Внесоха обвинителен акт срещу Благомир Коцев за неизгодна сделка
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Предмет на обвинението е договор за пряко възлагане на правни услуги, сключен на 1 април 2022 г.

Софийската градска прокуратура (СГП) внесе в Окръжен съд-Варна обвинителен акт срещу Благомир Коцев във връзка с опит съзнателно да сключи неизгодна сделка в качеството си на областен управител на област Варна.

Обвинението е за периода от 1 април 2022 г. до 2 август 2022 г.

Предмет на обвинението е договор за пряко възлагане на правни услуги, сключен на 1 април 2022 г. между Областна администрация-Варна и адвокатско дружество. С допълнително споразумение от 2 август 2022 г. окончателната стойност на услугите по договора е определена на 23 256 лв. с ДДС, предава dariknews.

Според обвинителния акт през разглеждания период в две дирекции на областната администрация са работили общо седем служители с юридическо образование. Всички те са имали право да представляват администрацията по съдебни дела. В рамките на щатното правно обслужване са се извършвали и дейности по правно подпомагане на областния управител, проверка на законосъобразността на актове и изготвяне на вътрешни актове.

Договорът с адвокатското дружество е обхващал правни консултации, проучване на конкретни казуси, изготвяне на документи, включително за съдебни производства, и проверка на законосъобразността на договори и други документи. Според прокуратурата тези услуги са се припокривали с дейности от обхвата на щатното правно обслужване и наличният състав е бил достатъчен за изпълнението им.

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