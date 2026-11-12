78-годишен е с опасност за живота след удар с триколка в паркиран бус в кубратско село
Пострадалият е транспортиран в Русе с черепно-мозъчна травма и фрактури на ключицата и ребрата
78-годишен мъж катастрофира с електрическа триколка в кубратското село Звънарци.
Човекът е с опасност за живота.
При инцидента той изгубил контрол над превозното средство и се блъснал в паркиран бус, отбелязва dariknews.
Сигналът за произшествието е подаден около 18:30 ч. на 11 ноември.
Докато управлявал триколка „Honey BN-22-4“ в селото, 78-годишният мъж изгубил контрол над превозното средство, излязъл вдясно от пътното платно и се ударил в паркиран бус „Ситроен Джъмпер“.
След преглед във Филиала за спешна медицинска помощ в Кубрат пострадалият е транспортиран в Русе с черепно-мозъчна травма и фрактури на ключицата и ребрата. Настанен е в отделението по неврохирургия.
Взета му е кръвна проба за изследване за употреба на алкохол.
По случая се води досъдебно производство.