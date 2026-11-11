Един човек е пострадал при катастрофа на АМ "Хемус" между Шумен и Каспичан

Един човек е пострадал при катастрофа на автомагистрала "Хемус" между Шумен и Каспичан. Пострадалият е шофьор на тежкотоварен автомобил, който е транспортиран в болницата в Шумен със счупено ребро, съобщи bTV.

По първоначална информация лек автомобил се е ударил в спрял вдясно от пътното платно камион. Впоследствие колата е била блъсната отзад от друг лек автомобил.

Заради катастрофите в района движението при 354-ия километър на АМ "Хемус" беше временно ограничено в двете посоки. От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през път I-2 Шумен - пътен възел "Каспичан".

Към последната потвърдена информация няма съобщение за възстановяване на движението в този участък.

Пътната отсечка е с повишен риск заради продължаващите повече от шест месеца ремонтни дейности, които налагат временна организация на движението.

По информация на bTV за по-малко от шест месеца в района са регистрирани над 17 пътни инцидента.

Катастрофата става ден след трагедията на АМ "Тракия", при която загинаха 11 души.