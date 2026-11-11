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Меглена Кунева за трагедията на "Тракия": Корупцията, некадърността и безотговорността убиват

Меглена Кунева за трагедията на "Тракия": Корупцията, некадърността и безотговорността убиват
БТА

Бившият вицепремиер настоя за общи действия на управляващи и опозиция и въвеждане на конкретни мерки за безопасност при гъста мъгла

"Корупцията убива, некадърността убива, чувството за безотговорност и липсата на съпричастност, че има и друг на пътя убиват." Това заяви бившият вицепремиер Меглена Кунева в предаването "Денят ON AIR" по Bulgaria ON AIR по повод тежките верижни катастрофи на АМ "Тракия", при които загинаха 11 души.

Според нея трагедията трябва да доведе до общи и бързи действия на политическите сили за подобряване на пътната безопасност.

"На нас спазването на правилата не е най-силното ни, както проверките и контролът. И опозиция, и управляващи трябва да кажат по какво са съгласни", подчерта Кунева.

Бившият вицепремиер настоя за въвеждане на конкретен протокол за действие при гъста мъгла, който да включва превантивни мерки за ограничаване на риска от тежки катастрофи.

"Да кажат, че трябва да имаме протокол при мъгла и какво можем да направим – някакви мерки да се вземат бързо. Обща и отговорна реакция, паралелно да текат процесите, които ще доведат до отговорност", заяви тя.

Кунева похвали реакцията на медицинските екипи след катастрофите, както и готовността на доброволците да окажат помощ на пострадалите.

Според нея управляващите не трябва да оправдават настоящите проблеми с пропуските на предишните правителства. Тя подчерта, че поемането на властта означава и поемане на отговорност за съществуващите предизвикателства.

В разговора беше засегната и темата за войната в Украйна и участието на Европа в преговорите за прекратяването ѝ.

"Европейски представители имаше, те не бяха на най-високо ниво. Нямам съмнение, че дипломатическите совалки между САЩ и ЕС са по-силни от всякога. Това е обща политика за подкрепа на Украйна", коментира Кунева.

Тя подчерта, че Европа остава основен поддръжник на Украйна, въпреки че не участва на най-високо ниво във всички преговорни формати.

"Европа е автор на голяма част от предложенията. Не сме около масата, това е друга болезнена тема. Имаме партньор в лицето на САЩ, на който ще продължим да разчитаме, както и те на нас", заяви бившият вицепремиер.

Кунева коментира и сигурността в Черно море, като подчерта значението на сътрудничеството с Румъния и Турция и необходимостта от ясно идентифициране на заплахите.

"Трябва да видим ясно откъде идва опасността и всички възможности Русия да се възпира от подобни опити", заяви тя.

Според Кунева България трябва да продължи да участва в общите европейски политики за сигурност и подкрепа на Украйна.

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