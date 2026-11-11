Най-важното от света на 11.11.26-та г.

Двудневните мирни преговори между Русия и Украйна в столицата на Обединените арабски емирства приключиха с първия значим дипломатически пробив от девет месеца насам. Двете воюващи страни постигнаха споразумение за голямо освобождаване на военнопленници, съобщиха преговарящите екипи. Въпреки този успех, американските посредници признаха, че между Москва и Киев липсва доверие, а сериозните разногласия – най-вече по териториалните въпроси – остават нерешени.

Москва отхвърля какъвто и да е вариант за размяна на територии с Украйна в рамките на евентуално мирно споразумение. Това обяви руският главен преговарящ Владимир Медински, предават световните агенции.

Иран ще нанесе удари по „далечни“ американски военни бази, включително такива в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп предприеме нови атаки срещу Ислямската република. Това предупреди генералният секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи в интервю за ливанския телевизионен канал „Ал Маядин“. „Ако американците допуснат грешка и ни нападнат, няма да се задоволим с нанасянето на удари по близките бази, а ще ударим всички близки бази и освен това ще вземем на прицел далечни американски бази“, заяви Резаи.

Испания беше парализирана от първата си обща стачка от 2012 г. насам, свикана в знак на масов протест срещу недостъпните жилища в страната, предава „Ройтерс“. Въпреки проливните дъждове и бурните ветрове от циклоните „Чарлз“ и „Бруна“, работници и сдружения на наематели блокираха ключови градове. Напрежението ескалира по-малко от три седмици преди предсрочните парламентарни избори на 29 ноември.

Двудневното пленарно заседание на Европейския парламент в Брюксел започна с минута мълчание, с която евродепутатите почетоха паметта на загиналите при поредица от тежки инциденти на континента, предава БТА. Сред тях бе и вчерашната трагична катастрофа на българската магистрала "Тракия". Председателят на ЕП Роберта Мецола се обърна към залата с думите: „От името на ЕП поднасяме най-дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите. Благодарим на спасителните и лекарските екипи, работили неуморно на мястото на инцидента, както и на всички отзовали се кръводарители.“ В знак на солидарност с обявения в България ден на национален траур, флаговете на Европейския съюз и на страната ни пред сградите на европейските институции в Брюксел и Страсбург бяха свалени наполовина.

Министерството на външните работи на Турция изрази съболезнования на България за загиналите при верижните катастрофи на АМ „Тракия“. „С дълбока тъга научихме за загиналите хора в следствие на катастрофи край Ямбол на 10 ноември. Изказваме съболезнования на българския народ и близките на загиналите и пожелаваме бързо оздравяване на пострадалите“, пише в съобщението.

Бившият сръбски президент Александър Вучич заяви, че няма да участва в предстоящите президентски избори и че лично ще ги игнорира. Той уточни, че това е негово собствено решение, а Сръбската прогресивна партия (СНС) все още не е определила дали ще издигне свой кандидат. На пресконференция в централата на партията Вучич обясни, че участието в изборите би създало впечатление, че политическата ситуация в Сърбия е нормална. По думите му няма причина партията да номинира кандидат единствено за да участва във вота.

Бившият министър на икономиката на Сърбия Раде Баста е бил арестуван по подозрение за финансови злоупотреби по време на управлението му на общинското дружество „Белградски електроцентрали“. Това потвърди сръбската обществена телевизия RTS. Според разследващите Баста е одобрявал неправомерно финансови дарения за различни спортни клубове, с което е нанесъл щети на дружеството за десетки милиони динари. Сред получателите на средствата са били малки футболни и баскетболни клубове, както и конен клуб.