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Васил Терзиев: Вторият мандат не е изключен, разговорите с партиите тепърва предстоят

Васил Терзиев: Вторият мандат не е изключен, разговорите с партиите тепърва предстоят
Стопкадър / Извън ефир

Столичният кмет заяви, че се чувства мотивиран да продължи работата си, но подчерта, че постът не му е самоцел

Кметът на София Васил Терзиев не изключва възможността да се кандидатира за втори мандат, но все още не е взел окончателно решение. Пред "Извън ефир" той заяви, че се чувства мотивиран да продължи работата си, но подчерта, че кметският пост не е самоцел за него.

"За мен не е самоцел да бъда кмет. Обаче цел е да покажа, че успешните хора трябва да разберат, че в един момент от живота им трябва да се ангажират с публична дейност", заяви Терзиев.

Столичният кмет разкри, че все още не е водил разговори за евентуална нова кандидатура с политическите сили, които го издигнаха за първия мандат.

"Не, не сме водили разговори. Имахме си президентски избори, градските предизвикателства са си ежедневни, така че това нещо тепърва предстои", обясни той.

По думите му най-важният фактор при вземането на решение ще бъде оценката за свършената работа и изпълнението на обещанията към софиянци.

"За мен основата на всичко е да виждам, че нещата вървят за този град и че това, което съм обещавал аз и всички, които са застанали зад мен, се случва", подчерта Терзиев.

На въпрос кога ще започне разговорите за предстоящите местни избори кметът отговори, че има още близо година до тях.

"Нашата кампания е всеки ден да си вършим работата. Аз не мисля, че за мен има по-добра кампания от това просто да си върша добре работата и да се вижда ускорението на града", заяви той.

Попитан дали отново би потърсил подкрепата на "Продължаваме промяната" и "Демократична България", Терзиев обвърза решението с това дали се чувства полезен на поста.

"С днешна дата се чувствам добре. Чувствам, че сме положили достатъчно добра основа и софиянци ще видят доста хубави неща за града ни да се случват в рамките на следващата една година", коментира столичният кмет.

Терзиев беше попитан и за слуховете, че Андрей Гюров, който не успя да спечели президентските избори, може да бъде кандидат за кмет на София.

"Не мога да ви кажа", отговори той относно достоверността на тази информация.

Въпреки това Терзиев изрази положително отношение към Гюров и работата му като служебен премиер.

"Аз много харесвам Андрей Гюров. Наистина. И аз съм бил доста открит в симпатиите ми към него, защото когато беше министър-председател, в негово лице аз видях наистина държавническо отношение", заяви Терзиев.

Той подчерта, че оценява коректното отношение на държавните институции към София независимо от политическите различия.

Така столичният кмет остави отворен въпроса за евентуалната си кандидатура за втори мандат, като даде да се разбере, че окончателното решение ще зависи от резултатите на управлението му и личната му мотивация да продължи.

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